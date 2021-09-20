У переболевших Covid-19, а затем привитых от коронавируса, формируется "сверхчеловеческий" иммунитет
Американские ученые выяснили, что человек, который перенес коронавирус и вакцинировался препаратами Pfizer или Moderna, может получить "сверхчеловеческий" иммунитет, который защитит его от новых штаммов Covid-19.
Об этом со ссылкой на исследования Университета Рокфеллера пишет The Telegraph.
Исследователи обнаружили, что после предшествующей инфекции Covid и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей усиливается и вырабатывает огромное количество "гибких" антител, которые, по-видимому, способны хорошо реагировать на многие формы коронавирусов - включая будущие потенциальные варианты. Исследователи называют это "сверхчеловеческим иммунитетом" или "гибридным иммунитетом". Американское исследование рассматривало только вакцины Pfizer и Moderna, и не учитывало при этом вакцину от коронавируса AstraZeneca.
У привитых указанными препаратами людей обнаружили антитела, которые могут эффективно нейтрализовать шесть вызывающих обеспокоенность вариантов коронавируса, включая Delta и Beta.
Напомним, ранее ученые выяснили, что коронавирус "дельта" не даст сформироваться коллективному иммунитету даже после полной вакцинации.
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