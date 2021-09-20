В понедельник, 20 сентября, медики подвели итоги выходных и назвали новые цифры, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в Украине, связанную с эпидемией коронавируса. Итак, за минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 2 265 человек.

Напомним, что вчера, 19 сентября в стране официально было выявлено 3 983 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально инфицированных снизилось на 1 718 человек.

Умерли за минувшие сутки 44 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 919).

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 565 человек (с начала эпидемии 2 231 417 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 275 детей и 22 медиков.

В регионах Украины эпидситуация по данным на 08.14 20 сентября такова: Харьковская область (218 зараженных), Черновицкая область (200), Одесская область (182) и Тернопольская область (174).

В Киеве за сутки выявили 183 случая заражений.

В целом на планете, по данным университета Джона Хопкинса на утро 20 сентября, число зараженных достигло отметки в 228 509 888 человек.

Ранее мы сообщали, что под Киевом, в Буче, после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент частного вуза. Сейчас медики разбираются в причинах летального исхода.

Также мы рассказывали, что глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что после вакцинации от COVID-19 сдавать анализ на антитела не надо. По словам чиновника "это всего лишь маркетинговые ловушки".