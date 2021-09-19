В воскресенье, 19 сентября, появились оперативные данные по эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с эпидемией коронавируса. За минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в стране выросло еще на 3 983 человека.

Напомним, что вчера, 18 сентября в стране официально было выявлено 6 234 новых случая заражений. Таким образом, в сравнении с минувшими сутками, общее число официально инфицированных снизилось на 2 251 человека.

Умерли за минувшие сутки 46 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 54 875).

Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 546 человек (с начала эпидемии 2 230 852- Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 422 детей и 52 медиков.

В регионах Украины эпидситуация по данным на 08.10 19 сентября такова: Харьковская область (610 зараженных), Одесская область (319), Днепропетровская область (300), Хмельницкая область (291) и Львовская область (246). По Киеву данных нет.

В целом на планете, по данным университета Джона Хопкинса на утро 19 сентября, число зараженных достигло отметки в 228 125 401 человек.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве хотят ужесточить наказание украинцев за подделку сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Также мы рассказывали, что Минздрав рассылает украинцам SMS-сообщения с просьбой вакцинироваться от COVID-19. В сообщении говорится, что прививка спасает жизнь.