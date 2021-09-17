Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сдавать анализ крови на антитела после вакцинации от COVID-19 не требуется, а недавно перенесенный коронавирус не является противопоказанием к вакцинации. То есть уже не придется ждать полгода после болезни.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр считает, что частая сдача анализов на антитела в лабораторию - "исключительно маркетинговые ловушки". Таким образом, по словам Ляшко, вакцинация полностью защищает от тяжелого протекания болезни и реанимации.

"Не нужно бегать в лаборатории раз в неделю, раз в месяц сдавать кровь, для того, чтобы исследовали, есть антитела или нет. Неважно, вы переболели, или вы вакцинированы. То, что вы бегаете, сдаете в лабораторию, - это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то успокоение собственно, поэтому я сразу говорю, - если вы вакцинированы, вы защищены от хода болезни средней или тяжелой степени, и вы не попадете в реанимацию", - сказал он.

Кроме этого, Ляшко утверждает, что вакцинироваться необходимо и беременным женщинам, а риск вакцинации по сравнению с риском после коронавируса - мизерный.

Также министр уточнил, что сейчас в Украине есть три сценария развития коронавируса: умеренный, оптимистический и пессимистический. Однако, Минздрав понимает, что нужно подготовить количество мест, чтобы все три варианта прошли "безболезненно для нашей страны".

Ранее американские исследователи сообщили, что выработка антител после получения вакцины Moderna против Covid-19 выше, чем после прививки препаратом Pfizer.

Между тем, Минздрав уже начал рассылать украинцам сообщения на мобильные телефоны с призывом вакцинироваться от коронавируса. Послание получают, как непривитые, так и уже вакцинированные граждане.