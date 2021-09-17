Начиная с завтрашнего дня, 18 сентября, пункт вакцинации населения от коронавируса в международном аэропорту "Борисполь" перестает работать.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

Пункт вакцинации в аэропорту начал работать 9 августа. За период до 16 сентября в нем сделали прививки 2 173 человек. Теперь ближайший к аэропорту пункт вакцинации расположен в Борисполе на улице Киевский путь, 71 в помещении бывшего кинотеатра "Европа".

Между тем в Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, по данным на 17 сентября за прошедшие сутки новых зараженных коронавирусом стало больше почти на 7 000 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения рассылает украинцам SMS-сообщения с просьбой вакцинироваться от COVID-19. В нем говорится о том, что прививка от коронавируса может спасти жизнь.

Также "Страна" сообщала, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса. После этого к нему стали обращаться многие женщины, которые привились, зачали ребенка и хотят получить премию.