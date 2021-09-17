Перед похолоданием украинским школам рекомендовали проводить уроки на свежем воздухе
В связи с ростом новых случаев Covid-19 Минздрав опубликовал перечень рекомендаций для безопасного пребывания учеников в школах. Одна из них - проведение занятий на свежем воздухе, что особенно актуально с приближением холодов.
Также в рекомендациях напоминают, что вход в помещение школы возможен при условии использования средств индивидуальной защиты.
При общении необходимо использовать маску, а на уроках и лекциях рекомендуют надевать защитный щиток.
В случае проявления симптомов заболевания, нужно самоизолироваться и обратиться за медпомощью.
Напомним, в пятницу, 17 сентября, Минздрав огласил информацию, что за минувшие сутки общее число зараженных коронавирусом в Украине выросло еще на 6 624 человека. В сравнении с данными на сутки ранее, количество инфицированных увеличилось на 880 человек.
Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник в Украине должны закрыть школы, где не будет 80% вакцинированного персонала.
Также мы сообщали, что Кабмин озвучил изменения правил карантина и планы вакцинировать всех украинцев к концу года.