Вопрос введение в Украине "желтой" карантинной зоны из-за очередной волны COVID-19 будет рассмотрен во вторник, 21 сентября, на заседании Государственной комиссия по ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В Минздраве начали говорить о возможном переводе страны в желтую зону еще с 13 сентября. Но тогда это решение отложили до принятия в Украине новых карантинных норм. Неделю назад правительство их утвердило. Мы уже подробно писали о том, как меняются карантинные ограничения - вход в магазины и рестораны будет по ковид-сертификатам, получить которые смогут либо вакцинированные, либо переболевшие. Остальным придется каждые три дня сдавать ПЦР тесты.

Напомним, после выходных в Украине отмечается резкое падение заболеваемости коронавирусом, но новых случаев инфицированния Covid-19 все-равно выявлено больше двух тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, что мутировавший коронавирус в 100 раз лучше передается по воздуху чем "уханьский" вариант.

Также мы сообщали, что В Ивано-Франковске во время сессии горсовета депутатам сделали прививки от коронавируса.