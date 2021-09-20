На заседании в понедельник, 20 сентября, Кабинет министров Украины продлил срок действия адаптивного карантина и режима ЧС в Украине до 31 декабря текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее карантин и режим ЧС в нашей стране действовал до 1 октября 2021 года. Теперь решением правительства его срок продлили до конца года.

На заседании украинского правительства в понедельник глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что уже 21 сентября Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором решится вопрос о переводе страны в "желтую" зону карантина.

Отметим, что сейчас все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в 11 из них превышен допустимый показатель динамики госпитализаций пациентов с коронавирусом. В Киеве и 22 областях превышен уровень заболеваемости Covid-19. В норме он только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Напомним, на выходных в центре Киева прошел митинг против коронавирусных мер.

Также мы писали о том, что украинским чиновникам в "желтой" зоне карантина могут запретить ходить на работу без теста или вакцинации.