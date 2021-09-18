В Луцке с 16 сентября ввели карантинный режим. Он связан с распространением амброзии полыннолистной и нашествием американской белой бабочки.

Об этом сообщается на сайте Волынской областной государственной администрации.

Распоряжение под №563 о введении карантина еще 15 сентября подписал председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

Карантин будет действовать в пределах Луцка, на площади размером 4 023,1717 га.

Погуляйко утвердил меры, направленные на локализацию и ликвидацию вредных растений и насекомых.

Амброзия вызывает сильнейшую аллергию. Ранее "Страна" приводила советы Министерства здравоохранения о том, как облегчить симптомы аллергии на это растение. В частности, специалисты рекомендуют принимать душ, мыть руки и менять одежду после возвращения с улицы, сушить одежду и постельное белье в помещении и стараться по возможности избегать прогулок по паркам и полям.

В начале августа мы сообщали о нашествии в курортной Кирилловке на Азовском море медуз, морских блох и стай комаров. Также туристы жаловались, что на отдыхе их окружают рекордного размера пауки.