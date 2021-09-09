Глава Запорожской государственной областной администрации Александр Старух связал нашествие медуз в этом году со строительством Керченского моста Россией. Он предлагает высчитать ущерб из-за провального курортного сезона и через суд выставить счет РФ.

Об этом Старух сказал в ходе совещания в курортной Кирилловке, пишет УНИАН.

Старух рассказал, что увеличение количества медуз в этом году связано с повышением солености Азовского моря. По словам экологов, в море уже несколько лет не попадает пресная вода из основных источников, в частности реки ДОН.

Обмеление рек Старух связал с тем, что Россия забирает пресную воду для полива и строительство Керченского моста нарушило природный ландшафт Черного моря. Из-за этого, по его словам, медузы приплыли к Азову.

Он предлагает посчитать ущерб, который понес курорт из-за нашествия меду и выставить счет России, судиться с РФ.

Напомним, в этом году в курортную Кирилловку приплыло огромное количество медуз. Отдыхающие складывали медуз в огромные ямы, в одну их которых провалилась женщина.

Как нашествие медуз этим летом превратило Азовское море в кисель и что по этому поводу говорили туристы подробно писала "Страна".