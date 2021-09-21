Во вторник, 21 сентября, Госкомиссия Украины по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе всех регионов нашей страны в желтую зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ограничительные меры ужесточат уже с четверга, 23 сентября. Отметим, что по новым правилам многие карантинные ограничения не будут распространяться на тех украинцев, которые привились от коронавируса.

По результатам заседания 21 сентября Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

установить с 00:00 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории всех регионов Украины;

применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

председателям областных и Киевской городской государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения Covid-19.

Местным властям комиссия поручила активизировать усилия по вакцинации работников образовательных учреждений, а также их родственников и соискателей образования. Также им необходимо обеспечить мобильные бригады вакцинации в тех заведениях, где нет стационарных пунктов прививок.

Отметим, по новым правилам в желтой зоне нельзя проводить массовые мероприятия, если на четыре квадратных метра помещения приходится более одного человека. В кино и театрах можно заполнять не больше половины мест. В спортзалах на одного посетителя должно приходиться 10 квадратных метров. А школам и вузам можно работать, если минимум 80% их сотрудников получили хотя бы одну дозу вакцины против ковида.

Напомним, "Страна" писала о том, что украинским чиновникам в желтой зоне карантина могут запретить ходить на работу без теста или вакцинации.

Кроме того, мы сообщали, что Кабмин решил, что негативные ПЦР-тесты и справки о выздоровлении могут заменить вакцинацию и в красной, и в желтой зонах.