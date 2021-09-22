В Нью-Йорке внезапно отменили многостороннюю встречу глав МИД Франции, Великобритании, Германии и госсекретаря США, которая должна была состояться на полях Генассамблеи ООН. В Госдепе это объяснили сложностями графика, передает Reuters.

"Я думаю, что график помешал этой (встречи - Ред.) на уровне министров. Но многие из этих стран увидят друг друга в других форматах", - сказал высокопоставленный представитель Госдепа США.

На вопрос, состоится ли двусторонняя встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Госдепе не исключили, что у них будет возможность "обменяться мнениями в определенный момент в течение недели".

Ожидалось, что эта встреча будет первой после кризиса, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Парижем на фоне подписания пакта о создании оборонного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией, цель которого противостоять экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, детали партнерства в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией были согласованы на саммите Большой семерки, которая прошла в июне в английском Корнуолле. При этом президент франции Эммануэль Макрон даже не знал об этом.

Как сообщалось, в связи с созданием Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUUKUS Франция отзывает из первых двух названных стран послов для консультаций. В частности, Париж не устраивает выход Канберры из соглашения по подлодкам на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group.

Также "Страна" писала, что на Западе появился еще один военный блок. Австралия, Британия и США подписали соглашение о создании трехстороннего союза по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны" "Как англосаксы создают "новое НАТО" против Китая, почему Франция в ярости и чем это грозит Украине".