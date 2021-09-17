Англо-саксонские страны объединяется в борьбе против Китая, что в итоге может привести к ухудшению европейски-американских отношений и серьезно ударить по украинской экономике.

США, Великобритания и Австралия создали новую "Антанту" - военно-политический союз, который официально ни против кого не направлен, но цель его очевидна - сдерживание растущего влияния Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе.

Британцы и американцы для этого, помимо прочего, передадут Австралии технологии создания ядерных подводных лодок.

Что уже вызвало несколько скандалов. Австралия тут же разорвала многомиллиардный контракт с Францией на поставку обычных подводных лодок, что возмутило французов. Также Новая Зеландия предупредила, что запретит заходить ядерным субмаринам в свои воды.

Естественно, своё недовольство выразил Китай, который ранее уже намекал на дальнейшее сокращение экономических связей с Австралией (КНР - ее крупнейший торговый партнёр) в случае, если она будет продолжать идти в русле антикитайской политики США.

Китайское посольство в США вновь призвало американское правительство и другие западные государства "отказаться от мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков".

Разбирались, зачем англосаксы создали новый военный блок и каковы будут последствия для Украины.

Авианосцы и "Томагавки" - к берегам Китая

О новом соглашении AUKUS (сокращение от Австралии, Соединенного Королевства и США) объявили в виртуальном формате лидеры США, Великобритании и Австралии: президент Джо Байден, премьер-министр Борис Джонсон и премьер Скотт Моррисон.

"Это партнерство станет очень важным элементом в защите наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе, а также повысит безопасность наших граждан дома", - говорится в заявлении Джонсона.

На виртуальной встрече не обошлось без курьеза - Байден, похоже, забыл, как зовут австралийского премьер-министра.

"Спасибо, Борис, - сказал Байден, обращаясь к Джонсону. - И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр".

Соглашение состоит из нескольких пунктов, главным из которых является строительство подводного флота для Австралии. Кроме этого, оно направлено на расширение и углубление сотрудничества между его участниками в киберпространстве, развитии искусственного интеллекта, квантовых технологий.

Эксперты говорят, что подписание AUKUS сразу после вывода американских войск из Афганистана подтверждает курс администрации Байдена на усиление присутствия Америки в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоянии с Китаем.

Лондон, тем временем, объявил об отправке в регион авианосной группы, первой почти за два десятилетия. При этом вице-адмирал Бен Кей заверял, что это вовсе не "бряцание саблей, а демонстрация готовности к сотрудничеству с партнерами и союзниками в регионе".

Пентагон также отправил группу во главе с авианосцем "Карл Винсон" для патрулирования в Южно-Китайское море, которое эксперты считают наиболее вероятным местом возникновения военного конфликта между США и КНР.

Моррисон также сообщил, что Австралия планирует закупить у США крылатые ракеты "Томагавк", которые "позволят расширить потенциал для нанесения ударов по целям на больших расстояниях".

Эксперты расценили происходящее как ясный сигнал Китаю на фоне усиления напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и особенно в Южно-Китайском море.

По соглашению AUKUS на австралийских верфях построят около десятка атомных субмарин (без ядерного оружия) за десятки миллиардов долларов.

Китай на это уже отреагировал очень резко и назвал "явным актом распространения ядерного оружия".

Но проблема не только в Китае.

Возмущение французов

В связи с новыми планами Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией о поставке Канберре подводных лодок. По условиям сделки французская Naval Group должна была поставить Австралии 12 субмарин на общую сумму почти в 56 млрд евро. Эти подлодки, однако, оснащены обычными, а не атомными двигателями.

Скотт Моррисон в связи с разрывом контракта сказал, что это вызвано "изменением вызовов", а Джо Байден со своей стороны заверил Францию в том, что она остается важным партнером, с которым Вашингтон будет тесно сотрудничать и впредь.

Но в Париже это вызвало бурю возмущения.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал создание AUUKUS ударом в спину.

"Мы установили доверительные отношения с Австралией, и это доверие оказалось обманутым", - заявил чиновник.

В совместном заявлении министра Вооруженных сил Флоренс Парли и Ле Дриана говорится, что решение США приводит к исключению европейского союзника в лице Франции из важнейшего партнерства с Австралией.

Франция сразу же призвала Европу выработать курс "стратегической автономии" с меньшей опорой на американские технологии и вооруженные силы.

Впрочем, как пишет издание Politico, проблемы куда шире, чем ситуация с подводными лодками.

"Лагерь ЕС вдвойне привел в ярость тот факт, что Британия по Brexit была единственным европейским союзником, приглашенным в верхнюю таблицу. США демонстрирует растущее недовольство более мягким подходом ЕС к Китаю. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в конце прошлого года поспешили заключить инвестиционное соглашение с КНР. Между тем американская сторона хочет, чтобы переговоры были сосредоточены на создании технологических экосистем, которые ограничивают Пекин. А европейские официальные лица изо всех сил стараются преуменьшить любые антикитайские аспекты технического сотрудничества", - отмечает Politico.

О том же говорит и известный российский эксперт-международник, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

"Это связано с политикой США по противодействию Китаю. Одной из причин создания союза является неуверенность США в том, что их союзники из ЕС будут готовы к каким-то активным действиям в случае конфликта с Китаем. Вот шутили, что когда уйдет Трамп, то отношения с Европой у США улучшатся, но очевидно, что это не так. Страны ЕС не только не позвали в AUKUS, но даже не предупредили о создании нового союза. Совершенно точно, что европейцев тут сознательно оставили за бортом. Было даже официальное заявление ЕС, что они были не в курсе формирования такой структуры, и теперь будут разбираться", - цитирует Стефановича Рамблер.

Впрочем, Politico полагает, что серьезного кризиса в отношениях ЕС и США из-за создания AUKUS и "скидка" французов с подводными лодками не будет.

"Тот же Боррель (глава европейской дипломатии - Ред.) стремится не допустить, чтобы гневная реакция Франции преобладала над геополитическими интересами ЕС. Он предостерег от "драматических" настроений и поклялся в полной поддержке сотрудничества ЕС с антикитайским альянсом США, Австралии, Японии и Индии. Он даже призвал: "Не ставьте под сомнение наши отношения с Соединенными Штатами, которые значительно улучшились с приходом новой администрации", - пишет Politico, добавляя правда, что пока этот призыв не услышан.

В целом эксперты видят в новом альянсе зародыш будущего "антикитайского НАТО". Как в свое время Североатлантический альянс был создан американцами для противостояния СССР, так и AUKUS создается для противодействия Китаю.

И если в НАТО для борьбы с Советским Союзом привлекли страны Европы, то в AUKUS основной упор будет делаться на Азиатско-тихоокеанском регионе. Следующим заходом в альянс попытаются вовлечь Японию и Индию, а затем и Индонезии с Филиппинами, фактически замкнув враждебное кольцо вокруг Китая.

Европа, которая не хочет ссорится ни со Штатами, ни с Китаем пока остается в стороне от этого процесса, но, не исключено, что рано или поздно она будет делать выбор. Причем он может быть разным - ЕС может включиться в антикитайский альянс, который сейчас создают Штаты, так и, наоборот, показательно дистанцироваться от Вашингтона (чтоб не ввязываться в новую холодную войну), ослабляя свои геополитические и военные связи с Америкой.

Каковы последствия для Украины

AUKUS демонстрирует сферу главных интересов США, в которой украинский вопрос отходит далеко на задний план.

И пока Австралии передают американские военные технологии на миллиарды долларов, Украину кормят слухами о передаче израильской системы ПРО "Железный купол", который не нужен самим американцам (да и Киеву он не будет полезен - "купол" хорошо защищает от неуправляемых арабских ракет, но мало поможет от более современных российских ракет).

"Ключевая зона интересов Америки, кончено, не Украина, а тихоокеанский регион, Индокитай, Южно-Китайское море. Очевидно, что это союз антикитайской направленности, и США готовы заключать оборонные соглашения, инвестировать в безопасность своих союзников именно в этом регионе", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В то же время обострение противостояния Запад и Китая грозит большими потерями для украинской экономики.

"Потенциально рост напряжения и конфликтности между Китаем и США, с одной стороны, а с другой стороны между Китаем и союзниками США может негативно сказаться на украинско-китайской торговле. Китай - торговый партнер номер один Украины с более 15 млрд товарооборота. И конфликт Вашингтона с Пекином может плохо сказываться на отношениях Украины и Китая, если украинская международная политика продолжит находиться под влиянием западных партнеров", - прогнозирует Бортник.

Кроме того, в рамках создания глобального антикитайского альянса американцы могут активизировать усилия по недопущению укрепления союза России и Китая. Стратегия "отрыва Москвы от Пекина" напрямую касается и Украины. Потому что побуждает американцев идти на некие уступки Кремлю. Или, по крайней мере, обсуждать такую возможность.

И украинский вопрос в этом переговорном процессе играемые очень важную роль.