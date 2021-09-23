Владимир Зеленский уже третий день находится с визитом в Нью-Йорке.

Главная цель поездки - 76-я Генассамблея ООН. Но по ходу дела президент Украины встретился со многими мировыми лидерами, руководителями межгосударственных объединений и провел еще ряд важных встреч. В частности, с генсеком ООН, НАТО, президентом Турции, премьером Британии и главой Еврокомиссии.

"Страна" выбрала наиболее интересные моменты нового вояжа Зеленского в Америку, который, к слову, еще не окончен. Президент не стал его сворачивать даже после того, как узнал о покушении на своего друга и штатного помощника Сергея Шефира.

Такие планы сначала были, но потом Офис президента заявил, что государственные дела важнее, чем личные симпатии к Шефиру. Что в общем-то лишь укрепило подозрения в том, что случившееся - инсценировка с целью обвинить врагов президента в попытке расправы с его друзьями.

Об этом косвенно говорило и достаточно позитивное лицо президента, который из Нью-Йорка записал видео о случившемся в Украине происшествии. Он явно не выглядел даже сильно озабоченным. И продолжил свой визит в США.

Что важного и интересного произошло за два дня этой поездки - разбиралась "Страна".

Ни плана, ни купола

Утром 21 сентября Зеленский возложил цветы к мемориалу жертвам терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. При этом пользователи удивились формулировке - "20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек".

20 лет этой дате исполнилось, как мы понимаем, 11 сентября, а не 21-го. Тем более, что украинское посольство тогда, кстати, уже возлагало букет к мемориалу. Но президент решил, как видим, "закрепить успех".

Сразу после этого он дал несколько комментариев телеканалу "Дом", журналист которого "внезапно" встретил президента на пороге отеля.

В комментарии "Дому" президент рассказал о двух интересных моментах.

Во-первых - о "плане трансформации Украины" на 227 миллиардов долларов, который Зе презентовал еще во время визита к Байдену. Но на родине этого плана никому не показали ни до, ни после визита. А Офис президента позже вообще заявил, что у них нет даже копии этого документа.

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, выступая в телеэфире, пояснил, что целостного плана как такового и не существует, а есть только разрозненные документы, которые посвящены своим темам. Но где их можно прочитать - спикер президента не пояснил, заявляя, что они частично публиковались в СМИ.

Заявление Никифорова - с 14-й минуты

Но Зеленский заявил "Дому", что "план трансформации" находится на рассмотрении властей и бизнеса США. То есть, видимо, он все же существует (по крайне мере в представлении президента).

"Мы ожидаем фидбек (реакцию - Ред.) администрации Байдена, в частности по поводу оборонного сектора. Ждем визита делегации США во главе с министром обороны в Украину, и там будет обсуждаться часть этого плана трансформации. И ожидаем фидбек от бизнеса. У меня тут будет несколько встреч уже с какими-то мессиджами. Это еще не окончательный результат, поскольку окончательный - это когда все превращается уже не в контракты, а в действия", - рассказал Зеленский.

Другими словами - пока никто не дал ответа по "плану трансформации", о котором Зеленский объявил в конце августа. Да и до конца непонятно - существует ли он вообще как целостный документ на бумаге.

К тому же возникает вопрос: зачем вообще было рекламировать этот план, если он без внешних финансовых вливаний неосуществим? Теперь, если его оставят без "фидбека", то президент попадет в унизительное положение просителя, которому отказали.

Та же история, судя по всему, и с "Железным куполом" - израильской системой ПВО, которую, по данным СМИ, в Белом доме думают продать Киеву. Сразу после выхода публикации в издании Politico Офис президента заявил, что это - результат поездки Зеленского к Байдену.

Правда, у Байдена потом официально заявили, что не владеют информацией о подобной сделке.

Но в комментарии "Дому" Зеленский решил вновь поднять эту тему.

"Мы в средствах массовой информации слышали кое-какие сигналы о ракетной поддержке Украины, я говорю о "Железном куполе". Рано еще говорить, но, нем не менее мы слышали сигналы и мессиджи от США", - заявил президент Украины.

В общем, то "рано говорить", то "есть сигналы".

Встреча с "инвесторами"

Во вторник у Зеленского отчитались о встрече, которая, вероятно, должна была подтвердить серьезность намерений по "плану трансформации". "В Нью-Йорке Президент встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами", - гласит заголовок на сайте главы государства.

В качестве таковых оказались представители "Американского еврейского комитета" (American Jewish Committee).

Однако эта организация вообще никак не связана с бизнесом или инвестициями. Заявленные на ее сайте цели - "борьба с антисемитизмом и всеми формами ненависти, укрепление места Израиля в мире и защита демократических ценностей".

То есть это сугубо правозащитная структура, причем занимается она исключительно евреями.

Вряд ли, конечно, у Зеленского не понимали, что встречаются с людьми, чья главная задача - бороться с антисемитизмом. Но почему-то решили обставить это как "встречу с инвесторами". Из чего напрашивается два вывода:

1. Реальные инвесторы с Зеленским в Нью-Йорке не встретились, и за них пришлось выдать защитников евреев.

2. Разговор мог идти как раз об антисемитизме в Украине - но поскольку тема эта неудобная, решили прикрыть ее "инвестициями". А также "Северным потоком-2", о котором на этой встрече зачем-то вспомнил Зеленский.

К слову, сам "Американский еврейский комитет" о своей встрече с Зеленским сообщать не стал.

"Дороги у нас лучше, чем в Нью-Йорке"

Встречаясь с украинской диаспорой, президент удивил неожиданной "перемогой".

"Ехал вчера по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги уже лучше. Действительно, мы сейчас их строим. И вот хочется, может, это не так корректно сказано – чтобы мы "вылизали" наше государство, чтобы оно стало витриной. Потому что наши исторические замки, места, улицы, брусчатка, дороги, мосты – все это очень важно", – отметил Зеленский.

В соцсетях по этому поводу поднялось обсуждение. Многие шутили, что президент имел в виду Нью-Йорк в Донецкой области - городок, который ранее назывался Новогродское. Там дороги действительно хуже, чем, к примеру, в Киеве.

Других пользователей удивили аплодисменты, которыми наградили Зеленского диаспоряне после этих слов. Они пригласили американских украинцев приехать на малую родину и проехаться по "настоящим дорогам".

Цифровые выборы и Microsoft

По визиту в Нью-Йорк стало понятно, что у Зе не оставляют идею провести в Украине выборы по интернету. Идею эту он обсуждал с президентом компании Microsoft.

"Владимир Зеленский и Брэд Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта", - заявили в ОП по итогам этой встречи.

Тему с онлайн-голосованием у Зеленского поднимали уже давно. Но активизировалось ее обсуждение после российских думских выборов, на которых целым регионам позволили голосовать через интернет. В том числе - жителям "ДНР" и "ЛНР", у которых есть российские паспорта.

Правда, прошел этот процесс небезупречно. В Москве, к примеру, через интернет партия власти - "Единая Россия" - набрала намного больше голосов, чем на традиционных избирательных участках. И оппозиция обвинила власти в массовых фальсификациях через механизм электронного голосования.

Были в Москве подтасовки или нет - но в любом случае понятно, что выборы в "цифре" сложнее проконтролировать: нет ни участков, ни наблюдателей, а считают голоса будут не в регионах, где люди голосовали, а, к примеру, в Киеве.

Учитывая, что у граждан мало доверия и к традиционной системе голосования, то внедрение цифровой только укрепит разные подозрения. То есть нужно сперва в принципе научиться проводить честные выборы. А уж потом их "диджитализировать".

Но у Зеленского, который обеспокоен проблемой перевыборов - парламентских в 2023 году и президентских в 2024-м - видимо, торопятся внедрить новую модель голосования, через которую можно будет "нарисовать" любой нужный результат.

Впрочем, не факт, что успеют. К нынешним выборам в онлайне та же Россия шла более десяти лет. Да и сопротивление политических элит будет сильнейшим.

Речь Зеленского в ООН

Кульминацией визита Зеленского в Нью-Йорк было выступление на 76-й Генассамблее ООН.

Начал президент с поистине глобального вызова - покушения на своего помощника Сергея Шефира. "Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", - дал оценку инциденту Зеленский.

То есть еще до поимки преступников и установления заказчиков, а главное - их мотивов, Зе на весь мир заявляет, что атаковали его помощника "противники реформ".

Из покушения на Шефира президент сделал вывод и для стран-участниц ООН: "Пора проснуться". Уже из этих слов, которые шли через выступление Зеленского рефреном, было понятно, что речь его и в этом году станет "обличительной".

Зе каждый раз, выступая на Генассамблее, пытается говорить, что мир идет не туда и делает все неправильно. Результатом чего становятся войны, эпидемии и так далее. Посыл, может, и правильный, но когда он звучит от Украины - мягко говоря не эталонной державы - то превращается в какой-то троллинг.

Он упрекал ООН в том, что организация 76 лет не защищает права народов. А коронавирус показал, что мировое сообщество "только играло в единство и равенство", а по факту вакцины распределяются несправедливо.

"Все мы люди, все мы - в одной лодке, но спасательные шлюпки сначала получат пассажиры 1-го класса", - обрушивался сарказмом Зеленский. Также он апокалиптически вопрошает: "неужели когда-то мы так же будем делить между собой хлеб и воду?"

В целом президент продолжил свой нарратив упреков в сторону Запада: "Гарантии, что в мире не будет новых вирусов, такие же "крепкие", как гарантии безопасности Будапештского меморандума". В адрес же ООН прозвучала претензия по поводу Крымской платформы.

"То, что ООН проигнорировала площадку для решения проблем международного права и оккупации, - это какие-то новые, никем не одобренные принципы", - заявил Зеленский и призвал организацию присоединиться к декларации "Платформы".

В общем, концепцию о том, что крымский саммит поддержал едва ли не весь мир, сам же Зеленский вчера и опроверг.

Далее он повел мысль, что игнорирование потребностей украинской власти может привести к непредсказуемым последствиям. Перечисляя их, Зеленский широко зацитировал Мюнхенскую речь Владимира Путина 2007 года.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше и больше диктата, и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы.

Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - говорил словами Путина Зеленский, перейдя на русский язык.

В конце президент Украины настолько разошелся, что поставил под вопрос вообще смысл существования ООН и предположил, что "оживлять ее поздно", хотя он и верит все еще, что это не так. В качестве одного из методов оживления Зеленский снова назвал Крымскую платформу, которая "должна работать под эгидой ООН", чтобы "решать проблемы и работать 24/7".

Правда, пока непонятно, какие проблемы "Платформа" решила за месяц своего существования, который, кстати, истекает сегодня (саммит проходил в Киеве 23 августа). И кто именно работал круглые сутки после окончания собственно церемониальной части саммита.

Далее Зеленский продолжил свои оскорбления в адрес ООН.

"Сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать. Он считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошло даром", - подытожил Зе и призвал организацию вспомнить о своих былых достижениях.

В общем, все это звучало бы даже интересно, если бы Украина была при этом более-менее успешным государством, где защищают права человека и эффективно решают ключевые проблемы.

Но для страны, где власти лишают права голоса миллионы людей, без суда и следствия закрывают СМИ, нарушают языковые права граждан, а целые категории "активистов" выводят из-под правосудия - все эти выпады звучат, конечно, смешно.

Короткие встречи Зеленского

Президент провел и несколько встреч с лидерами держав, а также главами НАТО, ООН и Еврокомиссии.

Например, генсеку ООН Антонио Гуттеришу он передал, как недавно и Байдену, список из 450 украинских заключенных в Крыму, на Донбассе и в России. И поговорил с ним о российской агрессии. А также попросил ООН подключиться к "Крымской платформе" - но, видимо, более вежливо, чем на трибуне Генассамблеи.

Но все равно с Гуттеришем, даже судя по фото, Зе был более суров, чем с генсеком НАТО.

У Йенса Столтенберга Зеленский попросил предоставить "исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и "маркеры", выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО". Проще говоря - дать четкие условия по вступлению в Альянс.

Пообещал это главный натовец или нет - неизвестно. В то же время понятно, что вопрос вступления Украины - не технический, а политический и связан он с нежеланием вступать в конфронтацию с Россией.

Судя по недавнему интервью главы МИД Кулебы - в Киеве это прекрасно понимают. Но продолжают зачем-то просить у НАТО списки критериев, которые мало на что влияют.

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Зе также передал список из 450 украинских заключенных. Скоро, похоже, его копия будет у всех мировых лидеров (кроме Владимира Путина). Также с Урсулой они обговорили подготовку к саммиту Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве.

Из глав государств Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом и премьером Британии Джонсоном (ради него, кстати, Зе отменил возвращение в Украину к обстрелянному Шефиру).

Эрдоган, как сообщил Офис президента, принял приглашение приехать в Киев. Также с ним обговорили военное сотрудничество и создание зоны свободной торговли.

С Борисом Джонсоном Зеленский обговорил, как работает заключенное год назад соглашение о политическом партнерстве и свободной торговле: товарооборот за первое полугодие вырос на 70% (правда, Британия до этого не входила даже в десятку торговых партнеров Украины).

Поговорили они с Джонсоном по поводу флота - и неизменно Зеленский передал ему список из 450 украинцев. То есть, видимо, теперь все "обилеченные" таким образом лидеры стран должны позвонить Путину и потребовать у него освобождения людей по списку Зе.

Что, конечно, вряд ли произойдет.