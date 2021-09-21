В России вчера подвели итоги парламентских выборов - на которых многие регионы впервые голосовали через интернет. Включая 150 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта.

В Украине эту технологию еще два года назад обещала внедрить команда Зеленского, а недавно еще раз повторил свои обещания. В России же ее тестируют с 2008 года. И сейчас ее впервые применили так массово.

И, хотя технически все прошло гладко, по поводу результатов появилось много вопросов у оппозиции, которая недобрала голосов там, где на них очень рассчитывала. Как оказалось, избиратели онлайн лучше голосуют за власть, чем на избирательных участках. Причем даже в традиционно более оппозиционной Москве.

Разбирались, как прошло интернет-голосование в России и в каком виде (и когда) его могут запустить в Украине.

Как в России внедряют электронное голосование

В России разработка электронного голосования началась в далеком 2008 году. Тогда в некоторых регионах были проведены пробные дистанционные выборы.

Все последующие годы выборная система дорабатывалась. Параллельно усовершенствовался сайт "Госуслуги", который начал работу в 2009 году. Спустя десять лет, когда россияне привыкли получать услуги по интернету, в массы стали внедрять и электронное голосование.

Аутентификация реализуется с помощью регистрации на сайте или по смс, которое приходит на номер телефона владельца аккаунта. С одного гаджета можно проголосовать только один раз. Принимать участие в выборах можно в том числе из-за границы - главное, чтобы был доступ к "Госуслугам" (на базе чего голосовали "ДНР" и "ЛНР").

Испытывать систему начали в Москве. В 2019 году горожане получили возможность проголосовать дистанционно на выборах в городскую думу.

Воспользовались такой возможностью всего 11,2 тысячи человек - для многомиллионной Москвы цифры ничтожные.

Но власти города не сдавались. На следующий год, в 2020-м, Россия голосовала за поправки к Конституции. Москвичам вновь предложили голосовать онлайн. Число заявок от желающих увеличилось в девять раз - до миллиона.

Выборы в Госдуму-2021 показали снова кратный рост. Голоса через сайт отдали уже 1,9 миллионов москвичей - это половина от всех проголосовавших в Москве при общем числе избирателей 7,2 миллионов человек.

В 2021 году онлайн-явка в Москве (зарегистрировался - проголосовал) побила рекорд по России и составила 96,5%. Интернет подтянул явку и по столице в целом. Пять лет назад на думских выборах голосовали 35,16% москвичей, в этом году - 50,2%.

Таким образом, москвичи вошли во вкус с онлайн-выборами только с третьего раза.

Регионы России пока далеки от московских успехов. Разберем на примере Ростовской области, которая голосовала онлайн впервые.

Там всего 3,2 миллиона избирателей. Из полутора миллиона проголосовавших бюллетени по интернету захотели получить 277 тысяч (а из них 151 тысяча - это были жители "ЛДНР") или 18,47%. То есть и близко не 50%, которые показала Москва.

Распространять онлайн-выборы на всю страну российские власти не спешат. Пока они только постепенно расширяют число регионов - участников эксперимента.

По данным на конец сентября, в России 85 миллионов верифицированных пользователей "Госуслуг" - из 110 миллионов избирателей. 100% государственных услуг они могут заказать или получить онлайн. Это костяк, который власти хотят мобилизовать по всей стране в будущем на онлайн-голосовании.

Впрочем, на прошедших выборах возник скандал, который может этому помешать.

Обвинения в подтасовке

Накануне выборов в Госдуму группа поддержки сидящего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального запустила так называемое "Умное голосование". Это список кандидатов-одномандатников, за которых команда Навального советовала голосовать.

Рекомендации разрабатывались по принципу - голосуй за того, у кого наибольшее шансы обойти кандидатов от "Единой России".

В 137 из 225 округов навальновцы призывали голосовать за представителей КПРФ. Коммунисты в лице лидера Геннадия Зюганова публично приняли такую поддержку.

Но это не помогло. КПРФ победила лишь на 15 округах - преимущественно там, где и без советов Навального их кандидаты были фаворитами. Но главное, что они провалились в Москве - где оппозиция рассчитывала на успех.

В понедельник, 20 сентября, когда результаты выборов были озвучены уже по всей стране (в том числе и по онлайн-голосованию), два миллиона онлайн-голосов по Москве "зависли" и не публиковались.

После обнародования цифр выяснилось, что многие округа в столице взяли "единоросы" или кандидаты, поддержанные властями, но не КПРФ. И, что важно, многим из них победить на выборах помогли как раз интернет-голоса (по протоколам с участков они проигрывали).

Поэтому и навальновцы, и коммунисты обвинили власть в подтасовке результатов через электронное голосование.

Власть объяснила задержку публикации голосов тестированием функции "Защита от принуждения", которая была только в Москве.

Суть функции в том, чтобы избиратель на протяжении выборов может несколько раз отозвать свой голос и отдать его заново. Так, считают власти, государство может защитить гражданина от принуждения.

Допустим, начальство сагитировало работника проголосовать за одну партию (к примеру, в рабочий день пятницы, когда это можно проконтролировать прямо в офисе). Человек выполняет требование руководителя и в качестве подтверждения отправляет ему скриншот. А дальше пользуется "защитой от принуждения": отзывает голос, голосует по своему усмотрению и начальнику об этом уже не говорит.

Такой функцией из 1,9 миллиона проголосовавших в Москве воспользовались около 300 тысяч. Поскольку онлайн-выборы построены на системе блокчейна, отзыв и повтор голосования замедлили дешифровку голосов. А потому, объясняют власти, их не озвучили так же быстро, как по всей стране (спустя час после окончания выборов).

Также большое число онлайн-голосов за "Единую Россию" в Москве объяснили тем, что именно государство агитировало принять участие в выборах по интернету. Еще один аргумент против подтасовки - система построена на блокчейне, в который вмешаться сложнее, чем вбросить пачку бюллетеней в урну.

Для сравнения, приведем цифры по Москве очного и онлайн голосования.

Очное:

36,98% - "Единая Россия",

22,66% - КПРФ

7,34% - "Справедливая Россия — За правду",

7,09% - "Новые люди",

7,08% - ЛДПР.

Онлайн:

44,77% - "Единая Россия",

15,53% - КПРФ,

7,86% - "Новые люди",

7,45% - ЛДПР,

6,84% - "Справедливая Россия - За правду".

Как видим, онлайн лучше выступили "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР. Хуже - КПРФ и "Справедливая Россия".

Впрочем, что до КПРФ, тут могут быть и другие объяснения. Ядерный электорат коммунистов - это люди старшего возраста, которые голосуют на избирательных участках. Поэтому падение их позиций в онлайне закономерно.

При этом вполне можно предположить, что сторонников Навального в интернете оказалось меньше, чем он рассчитывал. Или же они просто не захотели голосовать за коммунистов - рука не поднялась (об том, кстати, открыто заявляли многие либералы, поддерживавшие ранее Навального - они сказали, что не будут голосовать за коммунистов ни при каких условиях).

Как бы то ни было, сейчас оппозиция раскручивает тезис, что интернет-голосование в России - это профанация. КПРФ же заявила, что не признает результатов электронного голосования и на субботу готовит акцию протеста.

Идеолог онлайн-голосования и диджитализации в целом - мэр Сергей Собянин. Его команда не просто внедрила эту систему, но и смогла привлечь в Сеть провластный электорат. И стала победителем на поле, которое считали своим молодые и продвинутые оппозиционеры-навальнисты.

Поэтому сейчас задача оппозиции - дискредитировать систему онлайн-голосования, как бы на самом деле она не работала.

Что ждет электронное голосование в Украине?

О том, что Украина в будущем тоже будет голосовать онлайн, у Зеленского заявляли уже давно.

У этой системы уже есть название - The Vote. О ней еще в 2019 году рассказывал Михаил Федоров, глава Минцифры.

"Я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал в августе 2019-го Федоров. Вероятно, он подразумевал местные выборы 31 октября 2020 года. Но там голосовали традиционным способом.

Во время визита в США в начале сентября Владимир Зеленский снова поднял эту тему и заявил, что в Украине готовятся, "чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах по Интернету".

Вскоре после этого в Штаты отправились и представители ЦИК Украины - по некоторым данным, для консультации с американцам по разработке онлайн-голосования.

Неизвестно точно, но возможно, что в Украине систему хотят внедрять на основе своего сайта госуслуг - "Дии". По последним данным, ее активными пользователи являются 6 миллионов человек.

При этом эксперты пока оценивают перспективы онлайн-выборов негативно. Они опасаются, что с исчезновением участков и наблюдателей пропадет последний предохранитель от массовых фальсификаций. Особенно, если систему внедрят быстро, а не за 10-12 лет, как в России.

Своим мнением о перспективах онлайн-выборов в Украине поделился со "Страной" Андрей Хорсев, основатель сервиса Opendatabot.

"Первый вопрос: зачем нам онлайн-голосование? Удешевить выборы, сделать их более прозрачными или покрыть больший процент электората?

Если речь о честности и прозрачности, то стоит начать не с онлайна.

Я бы начал с прозрачной системы подсчета голосов в режиме реального времени на участках, куда люди традиционно приходят ногами. Подтасовать голоса в такой системе будет крайне сложно.

Готовы ли кандидаты и избиратели к такому способу голосования, тоже большой вопрос, но такую систему уже проще привести в онлайн.

Для полноценного онлайн-голосования нужно будет, чтобы каждый голосующий прошел процесс аутентификации, для этого можно использовать ЭЦП (электронную цифровую подпись).

На сегодня они есть далеко не у каждого, хотя получить ее достаточно просто.

Мой прогноз - что делать начнут с хвоста и на этом все умрет. С хвоста - это с аутентификации пользователей через "Дію". Технически это может выглядеть так. Гражданин проходит аутентификацию с помощью ЭЦП на сайте или в приложении и отправляет свой голос на сервер. Сервер считает голоса.

Так вот технически серверная часть самая сложная. Сложность в том, чтобы построить безопасную, прозрачную систему, которая будет уметь в режиме реального времени считать голоса и в анонимизированном виде отдавать данные для анализа всем желающим.

Вот под это все нужно разработать законодательную базу, сертифицировать, легитимизировать и тогда начать принимать голоса от приложений вроде "Дії".

Без серверной части ничего не выйдет. Поэтому если говорится, что электронное голосование можно сделать через "Дію", то нет, не в "Дії" дело. "Дія" - это про технически простую часть.

"Дія" может закрыть вторую часть вопроса по аутентификации, но смысла в ее использовании я не вижу - скорее это угроза доверию к такому голосованию.

Это будет система "кто считает, тот и выигрывает". В данном случае, Минцифры, которое понятно кем контролируется.

В общем, Зеленского на второй срок будут выбирать традиционными методами, а онлайн-голосование - пугалка для оппонентов. Потому что - а кто голоса считать будет?" - завершил Андрей Хорсев.

О том, что онлайн-голосование в Украине (если оно будет внедрено) может полностью поменять электоральный расклад сил в Украине пишет главред "Страны" Игорь Гужва.

"Один из наиболее интересных моментов российских выборов – массовое онлайн-голосование.

Именно через интернет голосовали, в основном, жители неподконтрольного Донбасса.

А в Москве результаты онлайн-голосования не признают коммунисты и прочая оппозиция, заявляя, что с его помощью власти сфальсифицировали выборы. По их данным, по протоколам с участков в большинстве округов Москвы кандидаты от "Единой России" проигрывают, но после добавки "электронных" голосов кандидаты от ЕР везде победили. Да и сами результаты онлайн-голосования подсчитывались по Москве значительно дольше, чем по другим регионам.

Во власти отметают эти обвинения, заявляя, что подлинность результатов можно проверить через ключи шифрования, а перевес ЕР объясняют тем, что именно партия власти активнее всего агитировала за голосование онлайн.

Но для Украины этот опыт интересен тем, что у нас Зеленский также неоднократно анонсировал скорый запуск системы электронного голосования.

Не исключено, что систему к ближайшим выборам Рады и президента уже допилят.

И это может кардинально поменять весь электоральный расклад.

Во-первых, можно будет более широко привлечь к голосованию молодежь.

Во-вторых, проголосовать теоретически смогут многие миллионы украинцев, которые уехали из страны. Как в Европу, так и в Россию.

В-третьих, опять же теоретически, проголосовать смогут украинские граждане на неподконтрольном Донбассе и в Крыму. А это минимум несколько миллионов избирателей, у которых остались украинские паспорта.

Не исключено, что последнюю категорию власти каким-то образом попытаются отсечь. Например, запретив голосовать всем имеющим регистрацию на неподконтрольном Донбассе и в Крыму за исключением переселенцев. Но, как известно, очень многие люди оформились как переселенцы (например, для выплаты пенсий), но реально живут у себя дома. А многие из тех, кто реально живет в Украине как переселенцы не оформились.

Кроме того, власти могут провести региональные манипуляции. Например, разрешив онлайн-голосование только гражданам, зарегистрированных в отдельных регионах, определенных "пилотными". И Донецкая, Луганская области и в Крым в их перечень не попадут.

В общем, нюансов очень много будет. Не говоря уже о вопросе контроля за результатами электронного голосования, чтоб их власти не смогли просто нарисовать так, как им захочется.

Но понятно одно: выборы с онлайн-голосованием - это будут совсем другие выборы, чем те, которые мы видели раньше".