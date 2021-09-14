Украинская власть продолжает наращивать риторику о "стратегическом одиночестве" Киева. И "зраде" со стороны США и Западной Европы.

Очередное такое обвинение бросил глава МИД Кулеба. В интервью британскому изданию The Independent он заявил: "Мы не верим обещаниям Запада". Эту фразу сайт вынес в заголовок интервью с главным украинским дипломатом.

Второй тезис Кулебы - Украина должна проводить милитаризацию, поскольку рассчитывать в противостоянии с Россией может лишь на себя.

Подобные заявления стали звучать так часто, что претендуют на стратегию Украины - как ее продвигают сегодня на Банковой.

Но есть определенные сомнения в том, что Офис президента в реальности разделяет то, что двигают в массы его спикеры. Поскольку продолжает выполнять все или почти все требования Запада. И в целом идет в фарватере его политики, никуда с этого магистрального курса не сворачивая.

Сомнительна и способность Украины в одиночку "милитаризоваться" до уровня, который может гарантированно снять угрозу военного разгрома от России.

Зачем тогда эта претензионная риторика и какие цели она преследует - разбиралась "Страна".

"Не верим обещаниям Запада". Что заявил Кулеба

"Эта страна усвоила множество горьких уроков о том, что Запад своих обещаний скорее всего не исполнит. Мы не верим в обещания", - цитирует The Independent Дмитрия Кулебу.

Далее он заявил, что Украине нужно превращаться в "гибкое военное государство", подобное Израилю: "Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить".

По мнению министра, Россия пытается "окружить" Украину.

"Часть этой операции носит нетрадиционный характер - атака на идею украинской государственности посредством пропаганды, фейковых новостей и странных исторических очерков со стороны российского президента", - говорит Кулеба.

Вторая часть "операции" - это накачка оружием границы с Беларусью, которая поменяла свой статус после того, как она пошла более тесную интеграцию с Россией.

С текущих угроз Украине министр перешел к роли США в их отражении. Он заявил, что Америка находится в разгаре "кризиса лидерства". Но надеется, что безопасность Украины - тот случай, когда Соединенные Штаты могут снова продемонстрировать серьезность своих намерений.

"Я разговаривал с одним сенатором США, который сказал мне, что Соединенные Штаты не должны облажаться в Украине, как это было в Афганистане", - рассказал Кулеба. По его словам, и Байден якобы пообещал Зеленскому не оставить Украину перед российской угрозой.

Правда, тут издание делает оговорку от себя: "Какой бы ни была степень поддержки г-на Байдена, она определенно не распространяется на членство в НАТО и Европейском союзе". Этот вопрос задается Кулебе, и он отвечает: озабоченноcть Запада по поводу реформ в Украине - это ширма, а на самом деле Киеву отказывают "из-за страха перед ответом Москвы".

То есть Киев ответ Москвы не пугает, если верить логике Кулебы. Хотя если вспомнить события весны, то украинские власти после того, как Россия двинула войска к границе, начали немедленно бить в набат и молить мир о помощи.

Но дальше Кулеба говорит внезапно реалистичные вещи.

По мнению министра, членство в НАТО таким образом просматривается лишь в двух случаях. Если бы Россия стала "намного слабее", чем сейчас, или "совершила бы что-то настолько возмутительное", что Запад был бы вынужден делать ответные жесты в пользу Киева.

Правда, в такое развитие событий Кулеба не особо верит. И вообще - видит лишь проблески понимания на Западе, что вообще происходит. "Сотни лет Запад жил с пониманием того, что Украина - часть Русского мира. Только сейчас он начинает понимать, что да, все-таки в нас может быть что-то другое", - подвел итог министр.

Зачем у Зеленского троллят американцев

Это интервью продолжает риторику президентской команды, которая на днях громко звучала на саммите Ялтинской стратегии - YES. О чем там говорилось, мы детально разбирали в материале "Путь на Запад исчерпан, на Восток идти страшно".

Свежее интервью Дмитрия Кулебы как бы цементирует стратегию и описывает ее главные механизмы. "Пока Запад всего боится, мы будем сами вооружаться и противостоять русской угрозе", - так, с налетом обиды, звучит ключевой мессидж Банковой.

Как уже говорилось выше, это, конечно, не может быть реальным планом Киева и скорее напоминает своеобразный троллинг Запада. Но какие конкретно цели преследуются?

Разговоры о "нехорошем" Западе - это метод, с помощью которого украинские власти стараются улучшить переговорную позицию по ряду вопросов. Причем эта позиция, видимо, крайне плоха - раз в команде Зеленского уже начали вступать с "кураторами" в публичные пикировки.

Главная проблема - те же США очень много требуют (отдать им суды, госкомпании, замкнуть на них окончательно антикоррупционную вертикаль), а взамен обещают лишь новые кредиты и точечные поставки вооружений. Без реальной интеграции в западные структуры, которую бы Зеленский мог записать себе в актив и переизбраться на второй срок.

Решить эту проблему можно только одним способом - снижать градус внешнего управления страной. Переводить под контроль украинцев ключевые госкомпании, банки, внешние закупки и другие сферы.

Но ничего этого команда Зеленского системно не делает. А одна из немногих попыток по "Нафтогазу" вызвала достаточно мощное противодействие Запада. И скорее всего по этому вопросу Банковую скоро додавят.

По остальным же кейсам идет усиление влияния внешних сил на украинские внутренние дела. И это, конечно, никак не соответствует идеям, которые транслируют в информационное пространство люди Зеленского: о том, что Украина будет "обижаться" на Запад и каким-то образом усиливаться сама.

Тем более, что этому противоречат другие действия украинских властей. Например, постоянные просьбы о военной помощи, инвестиций, интеграции в НАТО и так далее.

На днях президент дал интервью CNN, в котором, например, рассказал, что США свое присутствие в Украине не уменьшат и будут лишь расширять. Уже это резко противоречит посылам о том, что "Украина не верит Западу".

Еще Зе в интересном ключе рассказал, как просил Байдена дать команду, чтобы Украину приняли в НАТО.

"Основной смысл его (Байдена - Ред.) заявления - "я думаю, что вы должны быть там, однако это не только мое решение". Думаю, я слышал эту риторику от него еще до встречи со мной... И я думаю, что это не очень хорошая позиция для США… И я сказал, что вы правы, господин президент, однако с вашим решением этот путь в НАТО станет более коротким и прозрачным, и понятным для Украины. США всегда посылают сообщения и сигналы Европе, и если мы не видим прямого сигнала - "да, завтра" или "да, послезавтра", тогда это идет таким путем", - сказал Зеленский.

То есть после всех выпадов в адрес США, у которых "кризис лидерства", и разговоров о том, что "мы сами", Банковая идет на поклон к Байдену и просит взять Украину в НАТО. Хотя уже не в первый раз Зеленскому, как он признается сам, говорили, что это решение и других членов Альянса. Которые пока против.

Украину как государство унижают просьбы, на которые уже звучал недвусмысленный отказ.

Тот факт, что Зе-команда на такое унижение готова, говорит, что риторика с упреками в адрес Запада - это политтехнологическая мишура. И лишь попытка выторговать больше бонусов от внешнего управления, чем есть сейчас. Но без смены стратегического курса страны.