Прошедшая в Киеве традиционная Ялтинская европейская стратегия зафиксировала фактически прямую пикировку украинских чиновников с западными политиками по многим вопросам.

Украинская власти выставили европейцам и американцам кучу требований и претензий, а те в ответ ставили на вид Украине провалило реформам.

В целом ложилось ощущение глубокой неудовлетворенности сторон от отношений друг с другом.

Что это значит для Украины и к каким последствиям приведет - выясняла "Страна".

"Весь мир нам должен"

Ялтинская стратегия в этом году была наполнена взаимными обидами украинской власти и Запада, которые копились годами и сейчас выплеснулись наружу.

С одной стороны, заявление о том, что "Украине до ЕС - световые годы" и похожая критика со стороны западных партнеров, жесткие требовательные заявления замгоссекретаря США Нуланд. С другой стороны - обиды, которые звучали из уст Зеленского и его команды в отношении того, что Запад водит Украину за нос, не выполняет серьёзные обязательства перед Киевом и, несмотря на все реформы, не позволяет интегрироваться.

Украинцы на саммите вели себя очень нахраписто в отношении Запада, который не спешит принимать Украину в ЕС и НАТО, не дает никаких гарантий и компенсаций для нашей страны после запуска "Северного потока-2", но при этом требует усилить внешнее управление.

Запад отвечает тем же.

Очень характерна в этом плане была дискуссия между президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кальюлайд в очередной раз очень скептически отозвалась о перспективах членства Украины в ЕС из-за отсутствия.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения", - пояснила она.

Кк пример она привела проблемы эстонского бизнеса в Украине.

"Недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат и заявил, что для ускорения заключения договоренностей надо поделиться частью своих акций. Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд очевиден", - заявила Кальюлайд.

Кулеба в ответ заявил, что ему про реформы уже надоело слушать. И что Европа просто голову морочит, а на самом деле просто не хочет видеть Украину в свои составе.

"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - заявил он.

Запад за словом в карман не лез.

На Ялтинской стратегии выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. С одной стороны, она отмела параллели между Украиной и Афганистаном и заявила, что поддержка Киева со стороны Америки продолжится.

С другой стороны конкретно "наехала" на украинскую власть за ситуацию вокруг Нафтогаза, где правительство поменяло руководителя (Коболева на Витренко) в обход контролируемого американцами набсовета.

Нуланд фактически обвинила команду Зеленского в "атаке на реформы".

"Изменение правил игры, которые мы видим в последнее время, являются недопустимыми. Украина сумела достичь успеха во внедрении многих реформ. Именно поэтому нас беспокоят атаки на те сферы, которые мы считаем историей успеха Украины", - заявила она.

По словам Нуланд, с такой политикой Украине будет сложно рассчитывать на приход американских инвестиций.

"Атака на историю успеха" - это идёт речь о том, что украинские власти поменяли руководителя Нафтогаза, не учтя мнение набсовета.

Но украинские власти эти требования демонстративно пропустили мимо ушей и выкатили свои претензии к США и ЕС.

Глава Офиса президента Андрей Ермак потребовал письменных гарантий от стран Запада сохранения транзита через Украину после запуска Северного потока-2.

"И во время встречи с федеральным канцлером (Германии Ангелой - Ред.) Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае, если наступит "час Ч". Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - сказал Ермак.

Также он требует вынести вопрос о транзите газа на Нормандскую четвёртку.

Понятно, что ни первое, ни второе условие Запад выполнить не сможет без согласия России (а Москва точно никаких гарантий давать не будет и в Нормандском формате обсуждать газ тем более не намерена).

Любопытно, что в массе претензий, которые предъявляли западные политики и чиновники украинской власти не нашлось место осуждению внесудебных расправ СНБО над украинскими гражданами и СМИ. Видимо, в США и ЕС не считают для себя проблемой такое вопиющее нарушение прав и свобод человека.

"Требования реформ - лишь предлог"

Взаимные обвинения со стороны Украины и Запада на Ялтинской европейской стратегии свидетельствуют о кризисе в отношениях, который может поставить Киев на раздорожье во внешней политике, считают опрошенные "Страной" эксперты.

"С украинской стороны демонстрируется глубочайшее разочарование, а со стороны Запада - недоумение и даже обида из-за того, что Украина берется критиковать их. Скоре всего в таком разрезе отношения между элитами Запада и Украины будут находиться на очень низком уровне, несмотря на то, что западные партнеры продолжат поддерживать Украину как одно из ключевых полей их противостояния с Российской Федерацией", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Политолог Константин Бондаренко называет поведение Киева мягким фрондированием с элементами шантажа.

"Это началось не сегодня, а несколько месяцев назад, когда украинский МИД и украинские дипломаты начали активно шантажировать США, мол, не хотите идти нам на уступки, то мы, условно говоря, пойдем под Китай. Эти уколы в адрес ЕС и вообще коллективного Запада выглядят попыткой обратить на себя внимание. Хотя на самом деле заявление Кулебы было очень здравым. Действительно, он абсолютно прав: ЕС не принимает Украину по политическим мотивам, а не из-за того, что мы не проводим реформы. Кто-то же должен был сказать правду, это сказал Кулеба. Хотя в целом это укладывается в логику последних действий МИДа", - говорит нам Бондаренко.

Прорывов в отношениях Запада и Украины в ближайшее время ждать не стоит, особенно на фоне запуска "Северного потока-2", против которого Киев пытается настроить Вашингтон.

"Отношения между администрациями Байдена и Зеленского в последние месяцы были напряженными, так как Байден решил отказаться от усилий США, чтобы помешать России построить газопровод через Европу. И на данном этапе сопротивление Вашингтона проекту выглядит скорее символическим, чем практическим", - говорит "Стране" журналист National Interest Марк Эпископос.

По его словам, Украине не следует ждать скорого принятия в европейские структуры.

"Принимать Украину в НАТО администрация Байдена по понятным причинам не желает - из-за огромных геополитических рисков, но заявить об этом прямо ей не хватает политической воли, поэтому она затягивает решение вопроса под предлогом непрозрачных требований внутренней реформы", - говорит Эпископос.

Затухание западного вектора

На лицо - явный публичный кризис и потеря доверия между лидерами Запада и Украины.

"Чувствуется глубокое разочарование действиями западных партнеров внутри украинской власти, разрушение доверия к ним. Складывается впечатление, что некоторые наши политики наивно надеялись, что Запад сделает Украину частью ЕС и НАТО. И теперь демонстрируют эту обиду. Эта обида безусловно вызвана тем, что Запад в этом году (который стал в какой-то мере переломным) сказал четкое "Нет" присоединению Украине к ЕС и НАТО, но в то же время продолжает требовать от Украины определённых действий, которые ведут к десуверенизации, потере руководством Украины контроля над сферами экономики, политики в интересах Запада. Такой подход украинские элиты и команда Зеленского считают неправильным, и такой подход приводит к кризису", - говорит Бортник.

Украина, как и во времена позднего Кучмы, снова вышла на перекресток, который, впрочем, в нынешней ситуации означает скорее глобальный тупик.

"Дорога на Запад практически исчерпана и никуда не привела, и без какого-то прорывного решения, которое в ближайшее время невозможно, западный вектор будет затухать. Дорога на Восток выглядит страшной, а попытка найти свою дорогу выглядит очень сложной для украинских политических элит", - резюмирует Бортник.

В экспертной среде есть мнение, что ссора с Западом может подтолкнуть Украину к примирению с Россией. Другие, на фоне роста националистических настроений и подыгрывания им властей, а также нерешенного конфликта на Донбассе, считают такой сценарий маловероятным.

"Некоторые коллеги усмотрели подготовку общественного мнения к тому, что Украина собирается плавно дрейфовать в сторону восстановления отношений с Россией, мол, раз Европа относится к нам таким образом, у нас нет другого выхода, как идти мириться с Путиным. Думаю, коллеги далеко заходят в фантазиях. Евроскептические заявления Киева - всего-навсего попытки потроллить Запад, а ответные упреки - просто разговоры до очередного саммита "Украина-ЕС", до очередного выделения транша и заявлений, что когда-нибудь придет тот день, когда Украина станет членом ЕС и наши прапраправнуки будут жить в Евросоюзе", - иронизирует Бондаренко.