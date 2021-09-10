Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как пост главы государства отражается на его психологическом состоянии. Он признал, что иногда теряет чувство реальности и человечность, но все равно не жалеет о том, что выбрал занять этот пост.

Об этом глава государства рассказал в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу, 10 сентября.

"Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты теряешь человечность, чувство реальности. Для этого (чтобы не терять указанные качества - Ред.) ты должен выходить на улицу и общаться с людьми", - заявил Зеленский.

В то же время он рассказал, что если человек решает занять пост президента страны, то иначе нельзя и он не сожалеет о принятом решении.

Ранее в ходе форума Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны Украины с Россией. В ответ на это в Росси заявили, что никто воевать с Украиной не хочет.

Напомним, Зеленский рассказал, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в течение одной каденции президента и после этого уехать отдыхать.