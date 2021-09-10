Украинский лидер Владимир Зеленский, который ранее признался в желании пойти на второй срок, заявил, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в течение одной каденции президента.

Об этом он сказал в ходе мероприятия YES Brainstorming - на тему "Пост-ковид" в Киеве в пятницу, 10 сентября.

На вопрос журналиста о том, планирует ли Владимир Зеленский идти на второй срок, тот ответил, что "это решает народ Украины".

На уточняющий вопрос, баллотируется ли он в президенты еще, Владимир Зеленский ответил следующее: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать".

Ранее мы рассказывали, что члены политической партии "Слуга народа" собираются призывать президента баллотироваться на второй срок.

Также "Страна" сообщала, что и сам Зеленский, по словам исключенного из фракции "Слуга народа" Гео Лероса, на дне рождения объявил о желании баллотироваться на второй срок.

Между тем, Елена Зеленская заявила, что не обсуждает со своим супругом вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.