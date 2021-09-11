Кулеба призвал ЕС не держать Украину "на крючке" реформ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что Евросоюзу не стоит держать нашу страну на крючке реформ. Слова чиновника приводит "РБК-Украина".
"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - сказал он.
В то же время Кулеба уточнил, что пора признать – присоединение к Евросоюзу связано не только с проведением реформ.
Ранее "Страна" рассказывала, что Евросоюз продолжает штормить. После "брексита" заговорили о новом "ексите" - возможном выходе Венгрии, у которой нарастает конфликт с Брюсселем, обострившийся из-за заморозки финансовой помощи. Сторонники "хуксита" (hungarian exit - по аналогии c Brexit) выступили в газете Magyar Nemzet ("Венгерская нация") со статьей "Пришло время поговорить о Huxit - выходе Венгрии из Евросоюза".
Мы также описывали, как ЕС наказывает за "нарушение демократии" Польшу и Венгрию, но упорно не замечает беспредела в Украине.