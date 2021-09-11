Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" заявил, что Евросоюзу не стоит держать нашу страну на крючке реформ. Слова чиновника приводит "РБК-Украина".

"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", - сказал он.

В то же время Кулеба уточнил, что пора признать – присоединение к Евросоюзу связано не только с проведением реформ.

Ранее "Страна" рассказывала, что Евросоюз продолжает штормить. После "брексита" заговорили о новом "ексите" - возможном выходе Венгрии, у которой нарастает конфликт с Брюсселем, обострившийся из-за заморозки финансовой помощи. Сторонники "хуксита" (hungarian exit - по аналогии c Brexit) выступили в газете Magyar Nemzet ("Венгерская нация") со статьей "Пришло время поговорить о Huxit - выходе Венгрии из Евросоюза".

Мы также описывали, как ЕС наказывает за "нарушение демократии" Польшу и Венгрию, но упорно не замечает беспредела в Украине.