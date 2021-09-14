Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не верит обещаниям Запада. Поэтому, по его мнению, стране нужно научиться превращаться в гибкое военизированное государство, подобное Израилю.

Об этом глава украинского МИД заявил в интервью британскому изданию Independent.

По словам Кулебы, Украина извлекла несколько горьких уроков, которые дали понять, что обещания Запада, вероятно, не будут выполнены. Поэтому, заявил министр, Киев больше не верит в обещания.

Глава украинского МИД заявил, что Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться превращаться в гибкое военизированное государство, подобное Израилю.

"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, "Страна" писала о том, что Киев, США и ЕС все чаще обмениваются упреками, мы анализировали, что это значит.

Также мы сообщали, что Кулеба недавно призвал ЕС не держать Украину "на крючке" реформ.