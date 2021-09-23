В ходе заседания Верховной Рады Украины в четверг, 23 сентября, по требованию фракций "Евросолидарности" и "Голоса" поставили вопрос об отстранении первого вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения сессии парламента из-за нарушения регламента при рассмотрении закона об олигархах.

Однако Рада не смогла отстранить вице-спикера Стефанчука от ведения сегодняшней сессии, так как предложение поддержал только 61 депутат.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла решение продлить свое пленарное заседание до рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах. По данным политолога Владимира Фесенко, в парламент к моменту итогового голосования может приехать и президент Владимир Зеленский, что должно стать дополнительным мотиватором для депутатов его фракции. Чуть позже Рада проголосовала во втором чтении за законопроект. Свои голоса дали 279 нардепов.

Также мы писали, что Рада 23 сентября не будет рассматривать законопроект №5600 о налогах, который ранее внесли в недельную повестку по требованию "Слуги народа".