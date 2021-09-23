Верховная Рада в четверг, 23 сентября, не будет рассматривать законопроект №5600 о налогах, который ранее внесли в недельную повестку по требованию "Слуги народа".

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет "Интерфакс-Украина".

После консультаций руководства парламента с главами фракций Железняк рассказал о том, что указанный проект закона сегодня обсуждаться не будет, поскольку его сняли с рассмотрения.

По данным Железняка, сейчас во фракциях обсуждается также законопроект об олигархах. К нему подали множество поправок, и речь сейчас идет о том, что каждый нардеп должен иметь возможность поднять свои. Также Железняк сообщил, что "Голос" не будет поднимать поправки, если фракции договорятся о том, чтобы не нарушать процедуру и принципы парламентаризма.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко рассказал"Стране", почему перенесли налоговый законопроект.

"Это вопрос в специальной процедуре. Никто не хочет допустить прецедент, чтобы большие ресурсные законопроекты смогли рассматривать быстро. Понятно, что для оппозиции важно, чтобы они могли подать поправки. Этот законопроект очень поменялся с момента первого чтения. Там вычеркнули большинство норм. Наверное, нужно было бы, чтобы Кабмин подавал его в таком виде, в котором он сейчас. Тогда бы он прошёл. Не за полгода, а месяц, два. Это был бы не законопроект, который вызывает бурю эмоций и собирает демонический дух вокруг себя", — отметил Устенко.

По его словам, в лучшем случае законопроект перенесут на следующую пленарную неделю.

"В худшем случае он пойдёт по долгой процедуре. Если это будет история с рассмотрением каждой правки, то их 12 тысяч. А 12 тысяч правок — это Рада будет заблокирована на полгода в лучшем случае", — отметил Устенко.

Отметим, что в сегодняшней повестке законопроект №5600 был вторым. Его нардепы должны были рассматривать после проекта закона об олигархах. Разумков поставил законопропекты о налогах и олигархах первыми, и на Банковой усмотрели в этом план сорвать голосование, потому что обычно по утрам в зале мало нардепов.

Напомним, утром 23 сентября Стефанчук объявил перерыв в Раде, чтобы провести с главами фракций совещание перед законом об олигархах.

Ранее "Страна" писала о том, что парламент принял законопроект №5600 в первом чтении еще 1 июля. Его еще называют "ресурсным", документ предусматривает изменение Налогового кодекса. В соответствии с ним, в Украине вырастут многие налоги: и акцизы на алкоголь, и налог на прибыль предприятий, и налоги для физлиц. Какие именно ожидаются изменения, подробно рассказывала "Страна".