В среду, 22 сентября, Верховная Рада не признала выборы в Государственную думу России, в которых приняли участие избиратели в Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса. Постановление поддержали 322 депутата.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

В заявлении Рады обращается внимание на нарушения Россией норм международного гуманитарного права. В частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ, а также перемещения населения государства оккупанта на временно оккупированных территориях Украины и неконтролируемый процесс пересечения международно признанного госграницы Украины.

"В заявлении Верховная рада Украины признает такие выборы незаконными, а Государственную Думу Российской Федерации - нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования", - пишут в сообщении.

Напомним, 20 июля стало официально подтверждено, что жители "ЛДНР", которые получили российский паспорт смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ онлайн.

Так, жители "ЛДНР" с российскими паспортами 17 сентября приняли участие в выборах в Госдуму. Голосование прошло в режиме онлайн на территории "республик" и очно в Ростовской области. "Страна" рассказывала подробности и публиковала фотоотчеты из социальных сетей.

Кроме этого, на выборах в Госдуму всего приняли участие чуть больше 200 тысяч жителей "ЛДНР" с российскими паспортами.