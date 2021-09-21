Итоги выборов в Госдуму. ЦИК России подсчитал 100% бюллетеней и объявил победителей
Ранним утром, 21 сентября, в России фактически завершилась выборная кампания. ЦИК объявил о том, что подсчитаны все сто процентов бюллетеней.
Также Центризбирком России подвел итоги и назвал победителей думских выборов. Об этом передает агентство РИА "Новости".
Итак, партия власти "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов.
КПРФ стала второй по величине парламентской силой с 18,93 процента, ЛДПР Владимира Жириновского заняла третье место с 7,55 процента.
В пятерку лидеров попали также партии "Справедливая Россия - За правду" - 7,46 процента и "Новые люди" - 5,32 процента.
Таким образом, в Госдуме России будут представлены пять партий, которые преодолели пятипроцентный электоральный барьер.
Также кандидаты от "Единой России" победили почти в 200 округах и партия в новой Думе сформирует конституционное большинство - более 300 депутатов.
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка, по официальным данным, превысила 51 процент.
Напомним, что США и ЕС традиционно раскритиковали проведение выборов в Госдуму, а официальная Анкара заявила, что считает незаконными выборы в Госдуму на территории Крыма.
Также мы в материале "Россия пользуется тем, что Украина отторгает Донбасс" выяснили, что говорят эксперты об итогах выборов в Госдуму.