Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с выборами в Госдуму РФ, состоявшимися на территории Крыма.

Об этом сообщается в официальном Фейсбуке службы.

Как заявили в СБУ, там документируют всех причастных к голосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, "которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору".

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ предоставила СНБО материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории Крыма. В частности, речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54 членах территориальных избирательных комиссий.

И в прошлую пятницу, 17 сентября, по инициативе СБУ СНБО уже принял соответствующее решение.

"Страна" уже рассказывала о санкциях СНБО против тех, кто организовывал выборы в Крыму.

Мы также писали, что выборы на полуострове не признала Турция. До нее то же самое сделали в США и Евросоюзе.