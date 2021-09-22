В среду, 22 сентября, Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Законопроекта №5109 во втором чтении поддержали 283 народных депутатов на пленарном заседании.

Так, законопроект дает определение антисемитизма, а также запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за нарушение закона об антисемитизме.

Согласно принятому документу, проявлениями антисемитизма являются:

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения,

высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения,

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост),

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания,

публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

Кроме этого, к проявлениям антисемитизма относятся умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.

Лица, нарушающие нормы законопроекта, понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом. Кроме этого, нарушителей ожидает возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате антисемитизма, его проявлений, будет осуществляться в порядке, определенном законодательством Украины.

Ранее "Страна" разбиралась, как теперь будут наказывать антисемитов. В частности, за него грозит 8-летний срок или штраф до 17 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что экс-заммэра Шепетовки Юрий Вахоцкий заявил, что трагедия в Бабином Яру для иудеев - это божья кара за украинский Голодомор, которая была неполной. К мнению Вахоцкого также присоединился клирик Православной церкви Украины отец Саврадим (Павел Пантилей). Он считает, что Голодомору на территории Украины якобы способствовал еврейский народ.