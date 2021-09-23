Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе заседания парламента в среду, 23 сентября, созвал руководителей фракций на совещание перед рассмотрением во втором чтении законопроекта об олигархах.

"Поступило заявление от двух политических фракций объявить перерыв на полчаса. Я прошу руководителей политических фракций собраться у меня в кабинете, а остальных народных депутатов не расходиться", - сказал Стефанчук на заседании Рады.

Напомним, сегодня Рада в Киеве проводит очередное заседание. Первыми нардепы рассматривают законопроекты о деолигархизации и наполнении бюджета, которые внесли в недельную повестку по предложению "Слуги народа".

Президентский проект закона №5599 об олигархах в первом чтении Рада приняла еще 1 июля. В случае принятия его во втором чтении, документ вступит в силу в течение шести месяцев и будет действовать на протяжении десяти лет.

Мы рассказывали также, что Венецианская комиссия рекомендует Раде пока не принимать закон об олигархах, так как ее вердикт о данном законопроекте будет готов только в середине декабря.