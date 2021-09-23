Сегодня, 23 сентября, возле Верховной Рады насыщенная повестка протестных движений. Народные депутаты будут голосовать во втором чтении за законопроект об олигархах.

Также на голосование поставят налоговый законопроект, который увеличивает ренту на добычу полезных ископаемых и поборы с владельцев недвижимости.

Оба документа вызывают большие споры в парламенте, идет сопротивление их принятию. С этим сопротивлением Офис президента даже связывает вчерашнее покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Хотя кроме слов, никакой связи на уровне фактов пока не прослеживается. Но кейс Шефира уже вовсю использует Банковая для давления на Раду.

Параллельно идут протесты под парламентом. Свои акции запланировали представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП.

На площади перед ВР уже установили сцену, а силовики значительно усилили меры безопасности в правительственном квартале. Начались первые задержания.

Как развиваются события - в обновляемом материале "Страны". Новости передает наш корреспондент, который находится на месте событий.

Заседание Верховной Рады. Прямая трансляция

13:01 Замглавы Рады Кондратюк: "Процедура - это закон. Для нас важно, чтобы процедуры были все сохранены. Я категорически против рассмотрения по специальной процедуре, независимо от того, какое решение примет зал".

12:58 Ирина Геращенко: "Мы благодарны самому честному сотруднику Офиса президента Шефиру за то, что он признался, что снимает сериалы и "Квартал 95" - вот приоритеты Офиса президента".

12:56 Колтунович из ОПЗЖ: "Вы можете идти блоками или не блоками. Это не освобождает от нашего конституционного права обсудить поправками. Посмотрите на свои действия. Для одного олигарха вы сокращаете НДС, для другого - возмещение налога. Нужно обсудить четкие правила для субъектов хозяйствования. Мы не пойдем на поводу. Мы хотим рассматривать все поправками. Мы будем обращаться к прокурором, судьям, это наше конституционное правило".

12:54 Арахамия сказал в кулуарах о том, что хотят голосовать за каждую из 11 статей отдельно. И 12-е голосование - в целом за законопроект.

12:49 Законопроект представляет представитель президента в Раде Федор Вениславский. Он предлагает рассматривать "по структурным частям". В Раде начали скандировать: "Ганьба".

Стефанчук: "Прошу записаться на выступления: два "за", два "против".

12:48 Переходят к рассмотрению законопроекта. За это проголосовали 253 депутата.

12:45 Соболев заявил, что ряд фракций отказались от своих поправок. По его словам, осталось 320 правок. "Просьба: мы договорились и четко идет по процедуре. Не блокируем трибуну. Мы внесли свой альтернативный и идет по тему. Господин Стефанчук, мы идем по этой процедуре?"

Стефанчук: "Вопрос о процедуре не идет. Мы голосуем о сокращении сроков".

12:44 ОПЗЖ призывает к реальной дискуссии. Они объясняют тем, что внесли множество поправок.

12:43 Ирина Геращенко от "ЕС" говорит, что нардепы готовы работать несколько дней над законопроектом об олигархах, принимать поправки и не блокировать трибуну. По сокращенной - фракция отказывается.

12:38 Началось заседание Рады. Обсуждают, по какой процедуре рассматривать законопроект 5599 - представитель президента Вениславский предлагают по сокращенной.

12:29 Акция сторонников ОПЗЖ закончилась, протестующие расходятся. ФОПы и евробляхеры продолжают протестовать.

12:20 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил, что собрал заседание фракции, чтобы решить, как они будут голосовать за законопроект об олигархах.

По его словам, большинством было принято голосовать за законопроект 5599 постатейно (по сокращённой процедуре).

Также глава фракция рассказал, о плане, который изначально предложила лидер партии "Батькивщина".

"У нас были продолжительные переговоры со всеми фракциями. Был предложен, так называемый, "план Тимошенко": лидер каждой фракции выступит по 10 минут, а потом автор каждой поправки возьмёт три минуты и расскажет о них. Но против этого категорически выступила "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ, у которых приблизительно больше 300 правок. Это выглядит как попытка растянуть время, поэтому мы проголосовали, что сегодня голосуем до победы", — заявил Арахамия.

12:15 Рада продлила пленарное заседание в четверг до завершения рассмотрения законопроекта о деолигархизации

За такое решение проголосовали 278 народных депутатов.

Как сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании, рассмотрение во втором чтении "ресурсного законопроекта" № 5600 будет перенесено.

Стефанчук также отметил, что консультации лидеров фракций и групп, которые начались в начале одиннадцатого проходят плодотворно.

Он подчеркнул, что рассмотрение законопроекта о деолигархизации начнется в 12.30.

12:03 Сейчас уже третий перерыв в парламенте, в 12:30 начнут рассматривать 5599 (об олигархах).

12:01 Митингующие требуют от власти прекратить незаконное, политически мотивированное преследование властью главы политсовета партии "Оппозиционная платформы — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также прекратить попытки заставить замолчать оппозицию и всех инакомыслящих.

Кроме того, протестующие настаивают на том, чтобы власть начала выполнять Минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.

Также участники акции возмущены тем, что власть посягнула на свободу слова и ввела в стране цензуру — в нарушении конституции Украины , с помощью решения СНБО, заблокировали ведущие СМИ в Украине.

11:55 А вот законопроект 5599 (об олигархах) сегодня все-таки будут рассматривать. Причём, Рада планирует сегодня заседать до тех пор, пока за него не проголосует окончательно.

11:52 Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко рассказал"Стране", почему перенесли налоговый законопроект.

"Это вопрос в специальной процедуре. Никто не хочет допустить прецедент, чтобы большие ресурсные законопроекты смогли рассматривать быстро. Понятно, что для оппозиции важно, чтобы они могли подать поправки. Этот законопроект очень поменялся с момента первого чтения. Там вычеркнули большинство норм. Наверное, нужно было бы, чтобы Кабмин подавал его в таком виде, в котором он сейчас. Тогда бы он прошёл. Не за полгода, а месяц, два. Это был бы не законопроект, который вызывает бурю эмоций и собирает демонический дух вокруг себя", — отметил Устенко.

По его словам, в лучшем случае законопроект перенесут на следующую пленарную неделю.

"В худшем случае он пойдёт по долгой процедуре. Если это будет история с рассмотрением каждой правки, то их 12 тысяч. А 12 тысяч правок — это Рада будет заблокирована на полгода в лучшем случае", — отметил Устенко.

11:36 Протестующие ФОПы хотели перекрыто движение по улице Грушевского, после чего силовики их оттеснили с проезжей части и заблокировали.

11:26 Лидера движения SaveФОП Сергея Доротича после задержания под Радой отпустили из Печерского управления полиции. Об этом Доротич рассказал в комментарии "Стране".

"После того, как приехал мой адвокат, меня просто отпусти. Мне не предъявили каких-либо обвинений, просто сказали, что я свободен. Это какой-то беспредел, задержали в центре столицы на глазах у сотен людей и журналистов без каких-либо обоснований. Сейчас еду в ГБР писать заявление на противоправные действия сотрудников полиции",- сказал Доротич.

11:15 Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал руководителей фракций на совещание перед рассмотрением во втором чтении законопроекта об олигархах.

"Поступило заявление от двух политических фракций объявить перерыв на полчаса. Я прошу руководителей политических фракций собраться у меня в кабинете, а остальных народных депутатов не расходиться", - сказал Стефанчук на заседании Рады.

11:05 Нардеп от ЕС Алексей Гончаренко написал, что "слуги народа" снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях.

10:40 Количество сторонников ОПЗЖ, которые собираться под стенами Верховной Рады, увеличивается.

На площади перед ВР собралось около тысячи человек. Протестующие требуют прекратить давление на оппозицию и снизить тарифы.

ФОПы, в свою очередь, продолжают стоять возле проходов к Верховной Раде и требуют от депутатов принять необходимые законопроекты. А именно законопроектов №3853-1 и №3853-2 о кассовых автоматах, а также №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Сторонники "Авто Евро Силы" ведут себя менее активно. Они припарковали несколько десятков автомобилей на улице Грушевского перед ВР и развесили несколько банеров. Требуют, чтобы депутаты устранили устранить недостатки закона о растаможивании "евроблях", в законопроекте №1403.

В целом обстановка спокойная.

10:05 Вот момент посадки в машину полиции лидера протестного движения ФОПов Сергея Доротича, которого задержали под Радой.

9:41 Возле Верховной Рады полиция задержала лидера ФОПов Сергея Доротича, причины задержания не сообщили.

Доротича силой затолкали в патрульный автомобиль и увезли в Печерское управление полиции.

9:05 Участники протеста стягиваются под здание парламента. На месте - усиленный наряд правоохранителей.

9:00 В SaveФОП сообщили, что отстаивать законопроекты, которые "наработали в течение двух лет борьбы" - законопроекты №3853-1 и №3853-2 о кассовых автоматах, а также №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

"Авто-Евро-Сила" требуют "устранить недостатки закона о растаможивании евроблях" в законопроекте №1403, который Рада приняла в апреле, а президент подписал в мае.