Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла решение продлить свое пленарное заседание до рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах.

Об этом заявил заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук.

Решение о продлении пленарного заседания поддержали 278 нардепов.

По словам Стефанчука, консультации лидеров фракций и руководства Рады, ради которого в начале сегодняшнего заседания был объявлен перерыв, проходят плодотворно, рассмотрение документа должно стартовать в 12:30.

Как сообщает корреспондент "Страны", фракция "Слуга народа" решила голосовать за проект закона №5599 постатейно по сокращенной процедуре.

Отметим, что ожидается, что в Раду к моменту итогового голосования может приехать и президент Владимир Зеленский, что должно стать дополнительным мотиватором для депутатов его фракции, пишет в Facebook политолог Владимир Фесенко.

Что касается второго законопроекта Банковой, №5600 о налогах, который планировали обсуждать сегодня, его рассмотрение будет перенесено.

После 12:00 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил, что собрал заседание фракции, чтобы решить, как они будут голосовать за законопроект об олигархах.

По его словам, большинством было принято голосовать за законопроект постатейно (по сокращённой процедуре) - 11 статей и финальная - 12-я.

Также глава фракция рассказал, о плане, который изначально предложила лидер партии "Батькивщина".

"У нас были продолжительные переговоры со всеми фракциями. Был предложен, так называемый, "план Тимошенко": лидер каждой фракции по 10 минут, а потом автор каждой поправки возьмёт три минуты и расскажет о них. Но против этого категорически выступила "Европейская Солидарность" и ОПЗЖ, у которых приблизительно больше 300 правок. Поэтому мы проголосовали, что сегодня голосуем до окончательного принятия закона", — заявил Арахамия.

А вот в самой фракции "Слуга народа" немало недовольных сокращённой процедурой принятия закона об олигархах.

Как сообщили источники "Страны" в "Слуге народа", на заседании фракции было много тех, кто голосовал против этой процедуры.

"Но никто не считал, сколько да, сколько против. Все было на глаз, типа большинство решили. Было много недовольных, а те кто за — давили, что это президентский законопроект и принять его нужно сегодня. Без вариантов", — заявил источник "Страны".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит сегодня в парламенте и рядом с ним, где проходит сразу несколько протестов.

Также мы писали, что Венецианская комиссия рекомендует Раде пока не принимать закон об олигархах.