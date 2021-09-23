Лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, которого задержали утром 23 сентября во время акции протеста предпринимателей под зданием Рады, отпустили из Печерского управления полиции.

Об этом Доротич рассказал в комментарии "Стране".

"После того как приехал мой адвокат, меня просто отпустили. Мне не предъявили каких-либо обвинений, просто сказали, что я свободен. Это какой-то беспредел: задержали в центре столицы на глазах у сотен людей и журналистов без каких-либо обоснований. Сейчас еду в ГБР писать заявление о противоправных действиях сотрудников полиции",- рассказал Доротич.

Тем временем протестующие у парламента ФОПы хотели перекрыть движение по улице Грушевского, однако силовики их оттеснили с проезжей части и заблокировали.

Впрочем, позже правоохранители разблокировали протестующих ФОПов, люди скандируют: "Позор!".

Напомним, Верховная Рада сегодня, 23 сентября, планировала начать заседание с рассмотрения законов Банковой об олигархах и налогах. Однако законопроект о налогах сняли с рассмотрения.

Также мы писали о том, что утром 23 сентября в Киеве под Радой на митинги собрались представители ОПЗЖ, "Авто-Евро-Силы" и SaveФОП.