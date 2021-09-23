Сегодня, 23 сентября, возле Верховной Рады прошла очередная акция протеста. Столичная полиция задержала лидера ФОПов Сергея Доротича, однако причины задержания официально пока не сообщили.

Доротича силой затолкали в патрульный автомобиль и увезли в Печерское управление полиции, как передает Телеграм - канал "Политика "Страны".

Ранее сам Сергей Доротич неоднократно заявлял, что ФОПы сегодня 23 сентября планируют заблокировать правительственный квартал.

Рада, напомним, сегодня будет рассматривать законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для ФОП. Эти законопроекты поддерживают протестующие предприниматели.