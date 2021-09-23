Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 сентября, встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На фотографиях со встречи украинского лидера и главы британского правительства у последнего галстук расположен внутренней стороной наружу.

Соответствующие снимки опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

На фотографиях запечатлены Борис Джонсон и Владимир Зеленский на встрече в США, в Нью-Йорке.

На встречу британский премьер и украинский президент пришли в классических черных костюмах и белых рубашках. Владимир Зеленский в качестве аксессуара выбрал такого же цвета галстук, а Борис Джонсон - темно-бирюзового с белыми клетками.

При этом на всех снимках, которые обнародовала пресс-служба украинского лидера, у премьер-министра Великобритании галстук перевернут.

Напомним, во время сегодняшней встречи Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество двух стран в ряде сфер. Кроме того, президент Украины выразил благодарность последнему за поддержку Крымской платформы.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в том числе атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Также поднималась тема развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.

Ранее мы писали, что в июне Зеленский и Джонсон беседовали по телефону. Это произошло перед саммитом НАТО, который прошел без Украины. Президент обсудил с Джонсном евроатлантическую интеграцию Украины, Донбасс и "Северный поток-2".