В ОП показали фото со встречи Зеленского и Джонсона. У британского премьера перевернутый галстук
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 23 сентября, встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На фотографиях со встречи украинского лидера и главы британского правительства у последнего галстук расположен внутренней стороной наружу.
Соответствующие снимки опубликованы на сайте Офиса президента Украины.
На фотографиях запечатлены Борис Джонсон и Владимир Зеленский на встрече в США, в Нью-Йорке.
На встречу британский премьер и украинский президент пришли в классических черных костюмах и белых рубашках. Владимир Зеленский в качестве аксессуара выбрал такого же цвета галстук, а Борис Джонсон - темно-бирюзового с белыми клетками.
При этом на всех снимках, которые обнародовала пресс-служба украинского лидера, у премьер-министра Великобритании галстук перевернут.
Напомним, во время сегодняшней встречи Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество двух стран в ряде сфер. Кроме того, президент Украины выразил благодарность последнему за поддержку Крымской платформы.
Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в том числе атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Также поднималась тема развития оборонных возможностей Украины и укрепления украинского флота.
Ранее мы писали, что в июне Зеленский и Джонсон беседовали по телефону. Это произошло перед саммитом НАТО, который прошел без Украины. Президент обсудил с Джонсном евроатлантическую интеграцию Украины, Донбасс и "Северный поток-2".