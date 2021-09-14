Вчера, 13 сентября, в семью премьера Британии Бориса Джонсона пришло большое горе. Его мать Шарлотта Джонсон Уол умерла. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет. Пожилая женщина в последнее время находилась на лечении в одной из лондонских клиник.

О смерти Шарлотты Джонсон Уол сообщает телеканал Sky News, однако конкретная причина летального исхода не называется. Говорится лишь, что она ушла из жизни "внезапно и мирно".

Шарлотта Джонсон Уол была профессиональным художником, известно также что она страдала от болезни Паркинсона.

В одном из своих интервью (тринадцать лет назад, в 2008 году - Ред.) она сказала, что стремится брать кисти в руки и рисовать каждый день, несмотря на то, что ей приходится часто посещать клиники.

"Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука внезапно совершает случайные непреднамеренные движения, и это почти доводит меня до слез", - рассказывала Шарлотта Джонсон Уол.

Ее художественные интересы были крайне разнообразными, но тем не менее она сделала себе имя в арт-кругах как художник-портретист. Ей, к примеру, позировали такие известные персоны, как писательница Джилли Купер и актриса и фотомодель Джоанна Ламонд Ламли.

Премьер-министр Борис Джонсон однажды назвал свою маму "высшим авторитетом" в семье и говорил, что это именно она привила ему идею ценности каждой человеческой жизни на Земле.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон ушел на удаленку, из-за того, что один из члнгов кабинета министров (кстати полностью привитый) заразился COVID-19.