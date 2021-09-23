Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Они обсудили сотрудничество двух стран в ряде сфер. Кроме того, Зеленский выразил благодарность Джонсону за поддержку Крымской платформы.

Об этом украинский президент написал в своем Twitter-аккаунте утром в четверг, 23 сентября.

"Во время встречи с моим другом Борисом Джонсонов обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле - рост товарооборота на 70%. Благодарен за поддержку целостности Украины и Крымской платформы", написал Владимир Зеленский.

Напомним, в июне Зеленский и Джонсон беседовали по телефону. Это произошло перед саммитом НАТО, который прошел без Украины. Президент обсудил с Джонсном евроатлантическую интеграцию Украины, Донбасс и "Северный поток-2".

Также мы рассказывали, что в конце августа Бориса Джонсона уличили в нарушении своих же секретных рекомендаций. Он общался по работе с личного телефона, хотя сам рекомендовал не использовать личную технику для работы.