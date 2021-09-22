Зеленский обсудил с президентом Microsoft введение электронного голосования в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, встретился с президентом и главным юристом корпорации Microsoft Брэдфордом Смитом. На встрече обсуждались разные темы, в том числе участие американской корпорации в разработке систем электронного голосования для Украины.
Об этом сам Зеленский сообщил в своем Твиттере.
"Обсудил с Брэдом Смитом расширение присутствия Microsoft в Украине. Мы заинтересованы в создании в Украине дата-центра Azure. Также речь шла об участии Microsoft в разработке систем электронного голосования, антикоррупционных программ и взаимодействии в сфере кибербезопасности и противодействия дезинформации", - говорится в твите президента.
Между тем, как писала "Страна", специалист в области систем электронного голосования Андрей Хорсев, который является СЕО ІТ-компании 908 и сооснователем сервиса поиска данных в государственных реестрах Opendatabot, не верит в возможность честных онлайн-выборов в Украине. По его мнению, их результат будет зависеть от того, кто считает голоса.
Напомним, в начале сентября во время предыдущего визита в США Зеленский встречался с главой Apple и призвал его к амбициозным проектам в Украине.
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