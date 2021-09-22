Кабинет Министров Украины принял постановление об удаленной идентификации пенсионеров, которых в нашей стране около 11 миллионов.

Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании в среду, 22 сентября.

Таким образом, согласно постановлению, чтобы подтвердить свое право на выплаты, пенсионерам не нужно будет лично идти в пенсионный фонд. Для этого достаточно будет пройти идентификацию через электронный кабинет в приложении "Дия".

Для прохождения идентификации, необходимо получить удаленную квалифицированную электронную подпись "Дия. Подпись", созданную с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Напомним, ранее украинским пенсионерам 70+ с октября текущего года пообещали доплаты. Их получат те категории граждан, размер пенсий которых ниже, чем средняя зарплата за 2020 год.

Также мы рассказывали, что в июле в Украине провели индексацию пенсий для миллиона пенсионеров. Пересчет выплат провели для тех украинцев, которым назначили пенсию в 2018-2020 годах, а также тех, кому выплачивали ее в минимальном размере.