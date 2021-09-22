Кабмин 22 сентября начался с темы коронавируса. Премьер-министр напомнил, что с 23 сентября страна переходит в желтую зону с новыми карантинными ограничениями О последних мы уже писали - предусмотрены льготы, но только для вакцинированных.

Но еще до старта желтой зоны в постановление Кабмина уже вносят изменения. В частности, по образовательным учрежденям.

Ранее было объявлено, что школы смогут работать только при условии вакцинации 80% персонала. Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, эта норма сохраняется, и там, где вакцинировано менее 80%, будет дистанционка (хотя, как писала "Страна", на самом деле школы грозятся вообще закрыть).

Но появляются исключения.

В частности, вне зависимости от количества вакцинированных учителей, будут работать в обычном режиме детские сады, младшая школа (1-4 классы), спецшколы.

Еще одно важное нововведение - обязательная вакцинация. Ее Кабмин еще не ввел, было только дано протокольное поручение подготовить такой документ. Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, обязательная вакцинация планируется для сферы образования, министерств и ведомств, органов местной власти. Дополнительный перечень подготовят. Ляшко уточнил, что это не противоречит отечественному законодательству. В статье 12 закона о защите населения от инфекционных болезней прописана возможность введения обязательной вакцинации для представителей отдельных профессий.

Разбирались, что еще принял Кабмин 22 сентября.

Все - по электронной подписи

Кабмин согласовал целую пачку законопроектов об электронных доверительных услугах.

Эксперимент по использованию электронных подписей и печатей, базирующихся на квалифицированных сертификатах открытых ключей. Особенностью такой модели является то, что в качестве носителя электронного ключа можно использовать обычную флешку или CD-диск. Но в действующее законодательство эти нововведения не заложены.

Поэтому одним из новых проектом предлагается внести ряд изменений в Налоговый кодекс.

В частности, можно будет проводить сверку счетом плательщиков налогов через электронные кабинеты с использованием электронной подписи должностного лица налоговой.

Также электронные подписи и печати можно будет применять при постановке налогоплательщика на учет, внесении изменений в учетные данные и пр, Электронная подпись будет признаваться также при заполнении налоговых деклараций. К слову, недействительность электронной подписи может стать основанием для отказа в принятии налоговой декларации, так что для граждан намечается очередной квест - если налоговики вдруг заподозрят, что подпись "недействительная", придется разбираться.

Изменения также планируется внести в Таможенный кодекс - в таможенном оформлении также будут широко использоваться электронные подписи и печати. Это прописано в отдельном законопроекте, согласованном Кабмином.

Еще один проект на эту тему — о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы. Запросы правоохранительных органов и обмен информацией между ними также будет проводиться с использованием электронных подписей и печатей.

Отдельными законопроектами прописали процедуру признания украинских доверительных услуг в ЕС и имплементации европейского законодательства на эту тему.

Платные дороги

Дороги в Украине уже вскоре могут стать платными. Мы уже писали о планах властей запустить платный проезд. Была определена даже цена. Но затем чиновники эту тему замяли, сказали, что это планы на будущее, пока же, мол, в Украине и дорог, за которые можно брать деньги, нет.

Но к этой теме снова вернулись. Кабмин согласовал законопроект, в котором прописано, что все дороги общего пользования государственного значения становятся платными. Правда, не для всех авто, а только для большегрузов массой от 12 тонн.

Для контроля будет внедрена система радиочастотных меток идентификации, а рассчитаться можно будет в электронной системе.

Плата за дороги и штрафы за проезд с нарушениями планируют направлять в Дорожный фонд.

Как указано в пояснительной записке, в Украине насчитывается 1,5 млн грузовых авто и это без учета машин с иностранной регистрацией. При этом износ для дорожного покрытия при проезде большегрузов в разы выше, чем от легковушек.

Авторы проекта ссылаются на опыт Европы- во многих странах проезд для грузовиков является платным, а тариф составляет от 2,2 до 11 гривен за километр. Платят за дороги также в Беларуси.

Впрочем, в Мининфраструктры, которое и готовило данный проект, как-то выпустили из внимания качество дорог. Ведь у нас оно существенно хуже, чем в Европе и Беларуси. Что, кстати, часто заставляет иностранных перевозчиков выбирать платные белорусские дороги в обход бесплатных украинских.

Какой будет плата за проезд по украинским дорогам - пока неясно. Но в пояснительной записке к другому проекту на эту тему, который утвердил Кабмин, указано, что Дорожный фонд может получить дополнительно до 9 млрд гривен при среднем тарифе за проект 1-3 грн за километр. То есть, к примеру, проезд от Киева до Одессы может обойтись в 500-1500 гривен.

Прописали и штрафы за проезд без оплаты. Если на грузовик не установят "маячок", придется платить штраф в 500 необлагаемых минимумов, если поймают повторно - 1000 минимумов (то есть, 17 тысяч гривен).

То же самое за проезд без оплаты - штраф в 500-1000 необлагаемых минимумов.

На первый взгляд, нововведение большинства украинцев не касается, ведь платить будут только за грузовики. Но дополнительные расходы на платные дороги ударят по тарифам перевозчиков, а их закладывают в себестоимость всех товаров.

"Оптимизация" Госпотребслужбы

На новой волне эпидемии коронавируса правительство задумалось об "оптимизации" органов санитарного контроля.

А так как СЭС в своей время уже удачно "оптимизировали", в этот раз решили взяться за Госпотребслужбу.

Кабмин согласовал законопроект, которым вносятся изменения в более 20 законов Об охране окружающей среды, защиту растений, чернобыльских территориях, об отходах, Курортах, нефти и газе, питьевой воде и пр.)

Часть изменений - технические. Они убирают название уже ликвидированных госорганов .

Но есть и правки по сути. В частности, у Госпотребслужбы забирают часть полномочий.

К примеру, Госпотребслужба не будет согласовывать фитосанитарные паспорта на скалады для хранения средств защиты растений. Но инспектора могут отбирать образцы грунта, воды, семян или средств защиты растений для анализа.

То же самое по карантинным паспортам. Госпотребслужба будет выдавать их не на все объекты, которые перемещаются через карантинные зоны, а только на те, которые могут распространять карантинные организмы.

Как указано в пояснительной записке, такие нововведения снимут лишнюю нагрузку с бизнеса.

Полномочия центрального органа власти, реализующего госполитику в сфере санитарного и эпидемиологического контроля предлагается существенно урезать. К примеру, из списка убрали право определять приоритетные мероприятия по защите населения от негативного влияния отходов, проведение государственной санитарно- гигиенической экспертизы для строительства объектов, выдачу санитарно=гигиенических выводов по ряду продукции и т.д.

Убрали даже право контролеров изымать из оборота некачественную и опасную продукцию.

Вместо этого, Госпотребслужба сможет формировать гигиенические требования для продовольственных рынков и производственных мощностей, правила лабораторных исследований и пр.

То есть, вместо контроля самого продукта акценты смещаются на контроль мест производства и продажи. Окажется ли такой подход эффективным — покажет время.

До 170 тысяч гривен за "липовую" вакцинацию

В Украине могут ввести драконовские штрафы и тюремные сроки за подделку документов о вакцинации.

Соответствующий законопроект согласовал Кабмин.

Причем, санкции прописали для всех - и для медиков, которые выдадут "липовые" справки о вакцинации, так и для тех, кто эти справки будет использовать.

Для медиков, которые внесут ложные данные о вакцинации в медицинскую документацию, предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 4 тысяч необлагаемых минимумов (34-68 тысяч гривен) или лишение свободы на срок от 1 до 2 лет с запретом на работу по специальности еще на 1-3 года.

Рядовым гражданам, которые будут испольщовать «липовые» документы о вакцинации, может грозить штраф 1-2 тысячи необлагаемых минимумов (17-34 тысячи гривен) или тюрьма до двух лет.

Прописали ответственность также для посредников. Изготовление и сбыт поддельных документов о вакцинации - это штраф в 5-10 тысяч необлагаемых минимумов (85- 170 тысяч гривен) или лишение свободы на срок до трех лет.

Как указано в пояснительной записке, в Украине участились случаи выявления поддельных документов о вакцинации от коронавируса. Мы уже писали, что «липовые» справки от ковида открыто продаются. Цены вопроса - 500-700 долларов. Ваши данные просто вносят в электронную систему, как вроде бы вам ввели вакцину, но укола на самом деле не будет - только справка.

Но, как считают в Минздраве, усилив ответственность за подделку документации, ситуацию можно изменить.

Для интернет-магазинов прописали правила

Кабмин взялся за защиту прав потребителей в сфере электронной торговли.

Правительство согласовало законопроект, в котором прописана ответственность для интернет-магазинов. Как указано в пояснительной записке, люди массово жалуются, что в интернет-магазинах им часто дают неправдивую информацию о товаре, есть проблемы по возврату.

Помимо самих интернет-магазинов, ответственность прописали также для маркет-плейсов (площадки, на которых представлены товары разных продавцов).

Если обнаружится, что торговцы предоставляют неправдивую информацию. Госпотребслужба через провайдера может блокировать их площадки и восстанавливать доступ к ним только после исправления недочетов.

Также прописали дополнительные права общественных потребительских объединений. Они смогут проверять качество товаров и сервиса, инициировать судебные разбирательства. При этом их хотят освободить от уплаты судебного сбора.

Но для интернет-бизнеса готовятся и "бонусы". Так, из действующего законодательства хотят убрать норму о формировании обменного фонда товаров (для предоставления товара на замену на случай гарантийного ремонта). В пояснительной записке указано, что это требует от бизнеса больших затрат.

В новом проекте прописали, что, если ремонт требует более 14 дней, товар просто заменяется на такой же новый или аналогичные, который есть в наличии.

Многоэтажкам назначат управителей

Для украинских многоэтажек наступает время "Ч". Кабмин согласовал законопроект, которые прописывает конкретные даты по выбору управителей в многоквартирных домах.

Напомним: о том, что в многоэтажках должны появиться ОСМД или управители, который возьмут на себя все полномочия по обеспечению жильцов коммунальными услугами, было известно уже давно. По закону о ЖКХ конкурсы на управителей должны был пройти еще до мая этого года. Но в мае закон о ЖКХ только вступил в силу, то есть, временной промежуток для конкурсов был утрачен, и этот вопрос спустили на тормозах.

Теперь же этот вопрос снова поднимают. В новом проекте прописано, что конкурсы на управителей должны быть проведены до 1 марта 2022 года.

Причем, управителя назначат в любом случае. если жильцы не примут решение о создании ОСМД или не выберут управителя сами. Риски для жильцов состоят в том, что «назначенный» со стороны управитель может выставить буквально любые тарифы за свои услуги - и придется платить.

Отдельным постановлением Кабмин переписал права управителей и жильцов. К примеру, управители должны будут обслуживать придомовую территорию, только если земельный участок оформлен в собственность жильцов. Но в этом случае последним придется платить земельный налог, так что на оформление многие не пойдут. Следовательно, и убирать во дворах никто не обязан. либо же такая уборка оговаривается дополнительно и за отдельную плату.

"Охота" на пожилых украинцев

Еще один законопроект, который согласовал Кабмин, — о договорах пожизненного содержания.

Как указано в пояснительной записке, нередко пожилые украинцы доживают старость в государственных домах престарелых. Но вот претендовать на имущество своих постояльцев дома престарелых могут не всегда, так как все забирают наследники.

Поэтому в действующее законодательство решили внести ряд изменений.

Во-первых, чтобы распоряжаться имуществом недееспособных лиц, нужно будет получать разрешение органов опеки. И они могут отказать.

Во-вторых, в договорах пожизненного содержания станут прописывать все нюансы, вплоть до денежного и натурального обеспечения. При этом, к примеру, денежное обеспечение должно составлять не менее двух прожиточных минимумов (порядка 5 тысяч гривен) в месяц.

В-третьих, наследником могут лишить наследства, если будет выявлено, что они не содержали своих умерших родственников, а занимались этим государственные или коммунальные органы. Понятно, что на имущество своих бывших постояльцев могут претендовать именно они. Как минимум, учреждениям должны будут компенсировать расходы на содержание стариков.

В случае принятия нового закона, начнется настоящая охота на одиноких украинцев. Местные органы власти будут их выявлять , проводить "разъяснительную" работу, определять в дома престарелых по договорам пожизненного содержания.

С одной стороны, это действительно позволит защитить стариков от мошенников, которые могут просто выманит у них имущество, с другой - открывают доступ к имуществу одиноких граждан государственны и коммунальным домам престарелых, условия содержания в которых нередко вызывают вопросы.

Пожарные проверки по-новому

Пожарные инспектора, которых бизнес давно боится как огня, получат новые полномочия. В законопроекте, который согласовал Кабмин.

Так, бизнес обязали обеспечить доступ должностных лиц для проведения плановых и внеплановых проверок. Юрлица должны будут размещать информацию о противопожарной безопасности и представлять сотрудникам и общественности данные о техническом состоянии зданий.

Проверки будут проводиться на основании риск-ориентированного подхода. То есть, в первую очередь станут отбирать объекты, где риски возникновения пожаров и техногенных катастроф самые большие. Если проверяющие решат, что противопожарная защита не обеспечена, объект могут временно остановить.

Пенсии через "Дию"

Кабмин принял постановление об удаленной идентификации пенсионеров. То есть, чтобы подтвердить свое право на выплаты, уже не нужно будет лично идти в органы ПФ, достаточно будет идентификации через электронный кабинет в "Дие".

Чтобы пройти идентификацию, нужно будет получить удаленную квалифицированную электронную подпись "Дия. Подпись", созданную с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Нововведение может оказаться полезным для маломобильных групп населения или украинцев, проживающих на неподконтрольных территориях. Правда, есть одно "но". Для пожилых граждан, особенно одиноких, идентификация через "Дию" может оказаться слишком сложной, поэтому не исключено, что они предпочтут по-старинке ехать в пенсионные органы лично.

Деньги для чиновничьих дач

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств санаторно-курортными учреждениями, которые находятся на балансе Управления делами. Их перечень весьма широк - от детских оздоровительных лагерей до государственных резиденций и дач.

Перечень получателей денег должно утвердить руководство Управления. Средства можно будет тратить на поточные и капитальные расходы, которые не покрываются собственными доходами учреждений.

Сумма финансирования - до 90% от доходов учреждения за прошлый год.

Безвиз с Перу

Кабмин согласовал соглашение о безвизе с Перу. Оно уже было подписано представителями обеих стран в июле этого года.

Согласно документу, граждане Украины и Перу смогут посещать государства или следовать через них транзитом без оформления виз. Речь идет о краткосрочном посещении - на срок до 90 дней (в течение 180 дней).

Но нововведение пригодится, скорее, гражданам Перу, так как для украинцев безвиз уже действует - его Перу ввела еще в 2003 году в одностороннем порядке. Причем, на более лояльных условиях (посещение сроком до 183 дней). Эти условия в последнем соглашении сохранены.

Отмена украинских виз для граждан Перу приведет к потерям бюджета от 24,2 до 39,7 тысяч долларов в год, - указано в пояснительной записке.

Земельные аукционы

Кабмин прописал требования к проведению земельных торгов. Напомним, еще до запуска рынка земли парламент принял закон о том, что государственные и коммунальные земли должны продаваться И сдаваться в аренду исключительно через аукционы. Но правила проведения таких аукционов до сегодняшнего дня не были разработаны, хотя рынок земли уже несколько месяцев как открыт.

В правилах прописано, что администратор обеспечивает круглосуточное функционирование электронной торговой системы. Но есть нюанс - разрешают отключаться на время регламентных работ. Как раз таких «отключению» участники рынка опасались, прогнозируя, что на этапе «заминок» могут распродаваться лоты "нужным" покупателям.

Заявки на участие в аукционах можно будет подавать до 18.00 накануне торгов, а информация об участниках открывается уже после окончания торгов.

Оператор будет проводить проверку участников - нужно будет предоставлять ИНН, паспорт, данные о регистрации предпринимателей. Прописали также этапы проверки для нерезидентов, хотя они покупать землю сельхозназначения не могут.

Новые сроки для финансовой отчетности

Кабмин внес изменения в правила подачи бизнесом финансовой отчетности.

Так, микро-бизнес и упрощенцы должны будут подавать отчеты за прошлый год до 28 февраля

Другие предприятия должны подавать годовые отчеты до 28 февраля, а квартальные - до 30 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Сроки подачи отчетом отодвинули - сейчас по квартальной отчетности конечный срок - 25 число.

Национальный фонд инвестиций

Национальный фонд инвестиций, который формально был создан еще в марте этого года, но так и не заработал, получит уставной капитал в 100 млн, будут также выпущены акции Фонда. Постановление об этом принял Кабмин.

Фонд станет частным акционерным обществом.

"Жилищные" ОВГЗ

Мы уже писали о слиянии Государственного ипотечного учреждения и Украинской финансовой жилищной компании». Теперь же Кабмин прописал, что Минфин должен выпукить в госсобственность дополнительную эмиссию акций «Укранской финансовой жилищной компании» на 20 млрд гривен в обмен на ОВГЗ.

За счет распродажи таких бумаг государство планирует решить вопросы с жильем, ведь на данный момент в очереди на квартиры стоит более 650 тысяч граждан, еще 1,5 млн претендентов на квартиры - переселенцы и Крыма и Донбасса.

Выпуск ОВГЗ на 20 млрд будет на 15 лет с доходностью 13% годовых.

Ковид-госпитализация

Кабмин внес изменения в ковидное постановление, касающееся госпитализации.

Одним из показателей к госпитализации является состояние средней тяжести, то есть, потребность в кислородной поддержке.

В действующем законодательстве указано, что госпитализация таких больных проводится на койко-места интенсивной терапии.

Но в новом варианте прописали госпитализацию на койки с "возможностью проведения оксигенотерапии", а под эту формулировку можно подогнать больше койко-мест. Что важно также в плане перевода регионов из одной карантинной зоны в другую, так как среди критериев учитывается заполняемость "ковидных" койко-мест.

Трансформация угольных регионов на 15 миллиардов

Кабмин утвердил Концепцию трансформации угольных регионов до 2030 года.

О трансформации угольных регионов мы уже писали. Сейчас проводится пилотный проект, но сами шахтеры опасаются, что трансформация на деле обернется банальным закрытием шахт, а люди будут вынуждены уезжать на заработки в Польшу.

Как рассказывали нам в Независимом профсоюзе горняков, при написании концепции к ним не слишком-то прислушивались.

И вот документ уже готов, и его принял Кабмин. Правда, сама Концепция - это только начало. Теперь Кабмин должен еще будет принять Государственную целевую программу по трансформации угольных регионов и план мероприятий к ней.

Тем не менее, Концепция дает понимание в каком направлении будут двигаться власти.

Для угольных регионов хотят найти инвесторов, которые будут развивать там индустриальные парки, промышленность и пр), там также планируют строить дороги и развивать инфраструктуру. За счет этого рассчитывают поменять угольный профиль регионов на другой, и при этом создать новые рабочие места, куда в теории должны устраиваться шахтеры.

Шахтерам, к слову, также предложат возможности для открытия своего бизнеса.

Подсчитали, что ежегодно, начиная уже со следующего года, на программу придется тратить по 400 млн гривен, а ее общий бюджет составит 15,7 млрд, из которых государство выделит 3,6 млрд.

Впрочем, сразу возникает много вопросом, начиная с того, пойдут ли в угольные регионы инвесторы и заканчивая трудоустройством шахтеров. Многие не хотят никакого "своего бизнеса", и бояться, что вообще останутся без работы.

Новые правила продажи электроэнергии

Кабмин внес очередные изменения в правила продажи электроэнергии по двухсторонним договорам.

Правительство обязало с 1 сентября этого года до 1 апреля следующего года проводить отпуск электроэнергии только по двухсторонним договорам, которые были заключены по итогам аукционов.

Пункт о том, что электроэнергия может перепродаваться третьим лицам, убрали. Очевидно, таким способом Минэнерго хочет минимизировать спекуляции на рынке электроэнергии.

Как изменят водительские удостоверения

В Украине изменятся правила получения водительских удостоверений. Соответствующее постановление утвердил Кабмин.

В частности, сроки между теоретическими и практически экзаменами в автошколах увеличили с 3 месяцев до двух лет. Также в правах будет указано на авто с какой коробкой передач - механической или автоматической - вы сдавали практический экзамен.

Если открывается несколько категорий, то экзамены проводятся по более высокой. Скажем, чтобы открыт категорию А1, нужно сдать экзамен на категорию А.

В правах также станут указывать дополнительные ограничения. Скажем, будут отмечать специальными кодами носит ли водитель очки (код 01.01), слуховой аппарат (02), протез ноги или руки (03.01, 03.02) и т.д.

Также введут коды для ограничения вождения, скажем, только в дневное время суток или в определенном радиусе от места жительства и пр.

Крымско-татарский алфавит на латинице

Кабмин своим постановлением утвердил новый кримско-татарский алфавит на латинице. В нем 31 буква, а переведут на него крымско-татарскую письменность до 1 сентября 2025 года.

Аудит "Нафтогаза"

"Нафтогаз", бывший топ-менеджер коготого на днях похвастался огромным наваром на газе для населения, ждет государственный аудит. Кабмин распорядился подготовить условия для проведения проверок Госаудитслужбой финансово -хозяйственной деятельности НАКа с 2017 по 2021 год.

Что обнаружится в ходе аудита, пока остается только гадать. Но общественность ожидает немало интересных подробностей о деятельности газового монополиста, - говорят эксперты.

Проверки пройдут как в самом НАКе, так и в его структурах - Укртрансгазе, Укргаздобыче, Укртанснафте и др.