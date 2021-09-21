Андрей Хорсев, СЕО ІТ-компании 908 и сооснователь сервиса поиска данных в государственных реестрах Opendatabot, оценил перспективы внедрения онлайн-голосования на выборах в Украине. По его мнению, они не самые радужные.

"Первый вопрос: зачем нам онлайн-голосование? Удешевить выборы, сделать их более прозрачными или покрыть больший процент электората? Если речь о честности и прозрачности, то стоит начать не с онлайна. Я бы начал с прозрачной системы подсчета голосов в режиме реального времени на участках, куда люди традиционно приходят ногами. Подтасовать голоса в такой системе будет крайне сложно. Готовы ли кандидаты и избиратели к такому способу голосования, тоже большой вопрос, но такую систему уже проще привести в онлайн", - заявил "Стране" Хорсев.

Для полноценного онлайн-голосования нужно будет, чтобы каждый голосующий прошел процесс аутентификации, объясняет он. Для этого можно использовать ЭЦП (электронную цифровую подпись). На сегодня ЭЦП есть далеко не у каждого, хотя получить ее довольно просто.

"Мой прогноз - что делать начнут с хвоста и на этом все умрет. С хвоста - это с аутентификации пользователей через "Дию", - отметил Хорсев.

Он также описал, по какой технологии может быть проведено электронное голосование.

"Технически это может выглядеть так. Гражданин проходит аутентификацию с помощью ЭЦП на сайте или в приложении и отправляет свой голос на сервер. Сервер считает голоса. Так вот технически серверная часть самая сложная. Сложность в том, чтобы построить безопасную, прозрачную систему, которая будет уметь в режиме реального времени считать голоса и в анонимизированном виде отдавать данные для анализа всем желающим", - объяснил Хорсев.

По его словам, под это нужно разработать законодательную базу, сертифицировать, легитимизировать и уже потом начать принимать голоса от приложений вроде "Дии".

"Без серверной части ничего не выйдет. Поэтому если говорится, что электронное голосование можно сделать через "Дию", то нет, не в "Дии" дело. "Дия" - это про технически простую часть. "Дия" может закрыть вторую часть вопроса по аутентификации, но смысла в ее использовании я не вижу - скорее это угроза доверию к такому голосованию", - считает Андрей Хорсев.

По его словам, нельзя доверять подсчёт голосов избирателей приложению, разработанному Министерством цифровой трансформации.

"Это будет система "кто считает, тот и выигрывает". В данном случае, Минцифры, которое понятно кем контролируется. В общем, Зеленского на второй срок будут выбирать традиционными методами, а онлайн-голосование - пугалка для оппонентов. Потому что - а кто голоса считать будет?" - подытожил Хорсев.

Что касается второго срока, то не далее как в августе Зеленский признался в желании еще раз избраться на должность президента.

Правда, месяц спустя он заявил, что выполнит все в один срок и поедет отдыхать.