"Слугу народа" Людмилу Буймистер, которая не голосовала за закон об олигархах, могут исключить из парламентской фракции. Ход такой инициативе хочет дать Давид Арахамия.

"Многие мои депутаты сейчас подходят и говорят, что госпожу Буймистер надо исключать из фракции за такую "красную позицию". Я знаю, что госпожа Буймистер не против, чтобы ее исключали. Мы будем решать: или будем ее мучать - и пусть она остается во фракции, или ... Я думаю, что надо с ней общаться",- рассказал глава фракции "Слуга народа".

По его словам, решение об исключении может быть принято 2 октября в Трускавце на выездной встрече президента Владимира Зеленского с парламентариями от "Слуги народа".

"Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо включать. Но это будет решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце", - сказал Арахамия.

Кроме того, глава фракции считает, что если бы спикер Дмитрий Разумков был на заседании парламента 23 сентября и не поддержал бы антиолигархический законопроект №5599 во втором чтении, то это стало бы точкой невозврата в его отношениях с фракцией "Слуга народа".

Напомним, Людмила Буймистер не голосовала за законопроект об олигархах и в первом чтении. Если ее исключат из фракции, она не потеряет депутатский мандат, потому что была выбрана не по партийному списку, а по мажоритарному округу (№223). Ранее Буймистер уже заявляла, что может сама выйти из фракции.

Как сообщалось, Рада проголосовала во втором чтении за законопроект об олигархах, несмотря на то, что Венецианская комиссия рекомендовала воздержаться от этого, пока не будет готов ее вердикт по этому законопроекту.

Также мы сообщали, что секретарь СНБО Данилов назвал день принятия закона об олигархах "самым важным в новой истории Украины".