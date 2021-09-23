Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в связи с принятием Радой закона об олигархах объявил сегодняшний день "самым важным в новой истории Украины".

Соответствующий пост Данилов опубликовал в Facebook.

По его словам, раньше все делалось неправильно, Украину вели "по московскому тракту", а теперь можно шагать в будущее без олигархов.

"Эксперты и ученые позже, наверное, напишут о нем как о пункте бифуркации, а для нас он стал точкой выбора между будущим и прошлым", - написал Данилов.

Также секретарь СНБО поблагодарил нардепов, которые поддержали закон.

Напомним, законопроект об олигархах, внесенный в Раду президентом Владимиром Зеленским, парламент принял во втором чтении сегодня, 23 сентября. 279 нардепов проголосовали за этот документ, из них 229 - это "слуги народа".

Также мы писали о том, что документ принимали, учитывая только те правки, который предложил Комитет Рады, поправки от нардепов не рассматривались. Общая идея проекта закона заключается в том, что олигархом можно будет признать любого крупного бизнесмена, поскольку соответствующие решения по закону принимает СНБО, расследования или суда в процедуре не предусмотрено. "Страна" подробно анализировала, что значит принятый Радой закон об олигархах.