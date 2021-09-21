В Совбезе Украины заявили, что должность секретаря СНБО не требует обязательного знания каких-либо иностранных языков, в том числе и английского, поэтому в ведомстве нет информации о том, какими языками владеет Алексей Данилов.

Об этом со ссылкой на информацию СНБО пишут "Украинские Новости".

Так, в СНБО заявили, что секретарь СНБО - должность из разряда таких руководителей госорганов, которые не подчиняются закону "О госслужбе". То есть знать иностранный язык на каком-либо уровне Данилов не должен.

В связи с этим в Совбезе решили не отвечать на вопрос журналистов о том, владеет ли Данилов английским языком.

Напомним, на последнем брифинге по итогам заседания СНБО, который состоялся 17 сентября, Алексей Данилов заявил, что напрягается, когда с ним говорят по-русски, хотя сам он и из Луганска.

Также мы писали о том, что ранее секретарь СНБО Данилов заявлял, что в Украине должно быть два госязыка: украинский и английский. По мнению секретаря СНБО, английский украинцы должны учить с детсада, поскольку это "язык цивилизованного общения".