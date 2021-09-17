Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания органа 17 сентября провел брифинг. На нем была затронута тема санкций против оппозиционных СМИ. Данилов заявил, что их критикуют непонятные личности, которых еще нужно тщательно проверять.

Тему санкций против СМИ поднял один из журналистов, сказавший, что на них отреагировали правозащитные организации, в том числе международные. Планирует ли СНБО как-то комментировать их заявления, спросил журналист.

Данилов на это попросил уточнить, какие именно организации отреагировали, потому-де как на одном из каналов в бегущей строке указали, что недоволен Николай Иванович Сидоренко или какое-то общественное объединение из Сербии.

На это журналист привел в пример представителей Международной федерации журналистов.

"Это кто?" - спросил Данилов.

Журналист признался, что фамилий не помнит.

"Ну давайте запоминать фамилии, имена и отчества. Это очень важные вещи, потому что к нам очень многие приезжают. Есть такие туристы, которые питаются этим", - сказал Данилов.

Напомним, "Страна", а также издания Анатолия Шария попали под санкции СНБО 20 августа.

До этого, в начале февраля, СНБО запретил три оппозиционных телеканала: NewsOne, Zik и "112 Украина".

На эти гонения отреагировали такие организации, как ООН и Freedom House (последняя даже направила письмо Джо Байдену).