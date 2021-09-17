Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО 17 сентября заявил, что напрягается, когда слышит русский язык, хотя он и из Луганска.

Об этом Данилов заявил, отвечая на вопрос журналиста.

Он поинтересовался у секретаря СНБО, на что планируют тратить 304 млн грн, которые хотят в соответствии с проектом бюджета выделить органу в 2022 году.

"Давайте еще раз уточните, я не очень понял... Вы на русском говорите - еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слышу русский язык, так случилось", - заявил Данилов.

На это журналист ответил, что Данилов, как человек из Луганска, должен понять вопрос на русском языке.

"Ну если я из Луганска, так что? Вы думаете, что все в Луганске разговаривают по-русски? Придумали себе такую чушь и несете ее по миру... Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, поверьте, она, может, не меньше, чем во Львове", - сказал Данилов.

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня СНБО ввел санкции против лиц, участвовавших в организации выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе.

Также мы сообщали, что на прошлой неделе секретарь СНБО Данилов заявил, что хочет перевести украинский с кириллицы на латиницу.