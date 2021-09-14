Директор Института Украинского языка Национальной академии наук Украины Павел Гриценко считает идею секретаря СНБО Алексея Данилова о переходе на латиницу нонсенсом и нарушением традиции.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

Как рассказал Гриценко, кириллица уже много веков существует в Украине и уже с Х века было начато массовое распространение кириллической книги и это, по мнению директора, то, "через что утвердилось наше государство". Применение обоих форматов письменности, и кириллицы и латиницы он считает нонсенсом.

"Это нонсенс. У нас есть прекрасная традиция кириллическая, у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был настолько матерью городам (княжествам) Русским, что он посылал туда книги и грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать? И никакой параллельности, всякая параллельность разрушает – разрушать традицию нельзя", – заявил Гриценко.

Напомним, несколько дней назад секретарь СНБО Алексей Данилов во время интервью заявил, что Украине нужно избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Зачем Данилов хочет перевести украинский язык на латиницу подробно разбиралась "Страна".

Примечательно, что сам Данилов уже перешел на латиницу в своих соцсетях и сделал три ошибки в одном предложении.

Также сообщалось, что в правительстве к идее Данилова, судя по всему, серьезно не относятся - премьер-министр Денис Шмыгаль на вопрос о латинице ответил с усмешкой.