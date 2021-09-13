Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, написал пост, в котором трижды нарушил правила транслитерации украинского алфавита.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu “Radio Svoboda”)", - обратился к читателям в фейсбуке Данилов.

В этом предложении несколько ошибок:

согласно транслитерации слово "прочитав" необходимо передавать как "prochytav";

в словах "хто" и "послухав" украинская х передается на письме сочетанием букв "kh", а не одиночной h, как у Данилова.

При этом, секретарь СНБО удивился, что из большого интервью всех заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице.

"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей", написал Данилов.

Несмотря на критику с разных сторон (в том числе и со стороны националистов), он от этой идеи не отказался: "Эту дискуссию готов продолжить, и убежден, что всегда нужно смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое".

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что дискуссии о переходе на латиницу не было и нет, а от инициативы Данилова перейти на латиницу он, мягко говоря, был не в восторге. "Если честно, я так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать", - сообщил Креминь.