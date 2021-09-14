На пресс-конференции во вторник, 14 сентября, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля спросили об идее о переводе украинского алфавита на латиницу, которую недавно озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов. Этот вопрос развеселил главу украинского правительства.

"Предлагаю спросить у господина Данилова и уточнить. Он даст все ответы", - с усмешкой ответил премьер.

Напомним, Данилов на днях заявил, что считает, что перевод украинского алфавита с кириллицы на латиницу он считает одной из фундаментальных вещей, которые нужно сделать. После этого "Страна" разбиралась, зачем Данилов хочет перевести украинцев на латиницу.

Слова секретаря СНБО вызвали бурную реакцию украинцев. При этом некоторые заявили, что эта идея призвана отвлечь внимание общества от реально важных вопросов, другие предположили, что намерения латинизировать Украину - это давняя программа тех, кто мечтает оборвать любые связи украинцев с русскими. "Страна" писала о том, что говорят украинцы об идее Данилова изменить алфавит.

Также мы писали о том, что в Facebook Данилов уже перешел на латиницу и сделал три ошибки в одном предложении.