Уже на этой неделе, в субботу, 18 сентября, в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда. Правда, не физически, а в онлайн-режиме.

Об этом во время пресс-конференции 14 сентября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам премьера Шмыгаля, миссия будет "окончательной" по вопросу следующего транша по программе stand-by в размере 750 миллионов долларов.

Поступления денег, если все получится, ждут в конце ноября или в декабре. "Мы не ожидаем, что миссия будет неуспешной", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, все условия и бенчмарк-показатели из меморандума были выполнены.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее глава финансового Комитета Рады Даниил Гетманцев анонсировал получение Украиной очередного транша от МВФ уже в первой декаде октября.

Также мы сообщали о том, что 7 сентября руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении Украине нового транша в ближайшее время.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, что в конце августа Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ.