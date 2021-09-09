Народный депутат "Слуги народа", глава финансового Комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября.

Об этом нардеп сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, где в четверг, 9 сентября, проходит очередное пленарное заседание парламента, как передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

По его словам, транш будет привязан в том числе и к принятию законопроекта о государственном бюджете в первом чтении.

"У МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы мы получили транш. Все, что необходимо сделать от нас (внесение изменений в закон о НАБУ, законопроект о внесении изменений по НБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить", - сказал Гетманцев.

Напомним, недавно Украина получила от МВФ 2,7 миллиардов долларов. Средства достались нашей стране безвозмездно. "Страна" ранее подробно рассказывала, на что их потратят.

Также мы писали, что двумя днями ранее руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что в ближайшую неделю Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении Украине нового транша.

По его словам, наша страна в части выполнения требований МВФ неплохо продвинулась в реализации судебной реформы и решению вопроса с Высшей квалификационной комиссии судей.