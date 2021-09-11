Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы "stand-by" может начать свою работу уже 21-23 сентября текущего года.

Об этом на конференции YES Brainstorming сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сказал он.

Кроме этого, он добавил, что, скорее всего, миссия снова будет "виртуальной". То есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

Также по его словам, есть шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет с визитом в Киев. Однако, ее решение зависит от эпидемиологический ситуации с Covid в Украине.

Напомним, мы писали о том, что в конце августа 2021 года Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ. Для их получения нашей стране не пришлось выполнять никаких дополнительных требований. Как говорил ранее президент Владимир Зеленский, они стали подарком для Украины к юбилею Дня независимости и помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса.

Между тем, России достались 18 млрд долларов, а США - $112 млрд.

"Страна" подробно разбиралась в том, как потратят выделенные $2,7 млрд от МВФ. В Украине управлять $2,7 млрд будет правительство, то есть Минфин.